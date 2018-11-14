10月份規模以上工業增加值同比增長5.9%

據國家統計局11月14日消息，2018年10月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，增速比9月份加快0.1個百分點;環比增長0.48%。1-10月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%，與1-9月份持平。

分三大門類看，10月份，採礦業增加值同比增長3.8%，增速較9月份加快1.6個百分點;製造業增長6.1%，加快 0.4個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.8%，回落4.2個百分點。

分經濟類型看，10月份，國有控股企業增加值同比增長4.6%;集體企業下降3.6%，股份製企業增長6.7%，外商及港澳台商投資企業增長3.9%。

分行業看，10月份，41個大類行業中有37個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長4.7%，紡織業增長1.1%，化學原料和化學製品製造業增長4.4%，非金屬礦物製品業增長7.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.7%，通用設備製造業增長6.8%，專用設備製造業增長8.1%，汽車製造業下降0.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長5.0%，電氣機械和器材製造業增長6.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長14.6%，電力、熱力生產和供應業增長5.9%。

分地區看，10月份，東部地區增加值同比增長5.5%，中部地區增長6.0%，西部地區增長6.7%，東北地區增長6.1%。

分產品看，10月份，596種產品中有343種產品同比增長。其中，鋼材9802萬噸，同比增長11.5%;水泥22043萬噸，增長13.1%;十種有色金屬452萬噸，增長5.5%;乙烯161萬噸，增長0.9%;汽車237.0萬輛，下降9.2%;轎車97.9萬輛，下降7.1%;發電量5330億千瓦時，增長4.8%;原油加工量5278萬噸，增長4.6%。

10月份，工業企業產品銷售率為98.1%，比上年同月下降0.4個百分點。工業企業實現出口交貨值11489億元，同比增長14.7%。