A股停復牌新規大加分 MSCI亞太研究部主管按讚 800億美元增量資金有望

中國證監會近來發文，對上市公司停牌期限、訊息披露與配套機制都做了嚴格規範。對此，MSCI 亞太研究部主管謝征儐表示，最新的停復牌新規更接近國際慣例，國際投資人對此相當歡迎。

A 股的停牌規定向來為人所詬病，過去 2015 年股災時甚至出現千股停牌的奇景，讓很多投資人大嘆資金根本進退兩難。最新新規則是確立上市公司股票停復牌的基本原則，壓縮包括重大資產重組事項在內的股票停牌期限，核心原則就是「不停牌為原則、停牌為例外，短期停牌為原則、長期停牌為例外，間斷性停牌為原則、連續性停牌為例外」。

尤其，包括交易暫停在內的 A 股市場准入限制一直是 MSCI 等國際指數編制公司對納入 A 股與否、是否增加 A 股納入權重的考量重點之一。如今新規通過後，對正在審查是否提高 A 股在 MSCI 國際指數權重的當下，會是一大「加分」。

《上海證券報》報導，征儐表示：「A 股公司的停復牌新規更接近國際慣例，國際機構投資人對此會非常歡迎。」謝征儐還表示，停複牌新規的短期成效取決於後續迅速且嚴格地實施，這對增強國際投資人對 A 股進一步改革開放的信心大有裨益。

9 月 25 日，MSCI 曾推出一項市場諮詢檔，建議將現有的中國大盤 A 股的納入因數從 5% 增加到 20%、將深交所創業板市場加入符合 MSCI 指數條件的證券交易所名單、將中國中盤 A 股以 20% 的納入因子一步納入 MSCI 中國指數。根據 MSCI 最新測算，很可能給 A 股帶來 800 億美元的海外增量資金。

《證券日報》針對 235 支 MSCI 標的股進行分析解讀，發現共有 203 支 MSCI 標的股近 30 日內被機構給予「買入」或「增持」等看好評級。其中，貴州茅台、中國國旅、上汽集團、三一重工、伊利股份、山西汾酒、萬科 A 等 7 只個股被機構聯袂看好，機構看好評級家數均在 25 家及以上。此外，用友網絡、華東醫藥、歐菲科技、福耀玻璃、海天味業、完美世界、隆基股份、永輝超市、洋河股份等 9 只個股也均獲 20 家以上機構看好。

行業分佈方面，上述 235 支 MSCI 標的股主要分布在銀行、非銀金融、鋼鐵等三類行業，涉及個股數量分別為 19 支、29 支、5 只，佔行業內成分股總數比例分別為 67.86% 、40.28%、15.63%。

對於銀行類股的後市投資策略，中銀國際證券表示，展望第四季，強監管與穩定成長的再平衡將引導經濟預期修復，實體流動性供需矛盾將得到緩釋。當前類股整體估值安全邊際較高，短期在監管政策的邊際寬鬆下，配置吸引力提升。個股方面，推薦邊際改善明顯的上海銀行和光大銀行，以及基本面保持穩健的招商銀行。