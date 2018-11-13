遠銀Bankee社群銀行找網紅助陣拉客 目標3年內會員數衝百萬

銀行搶年輕客層各出奇招，遠東銀行今 (13) 日宣布推出「Bankee 社群銀行」，融和共享經濟與金融科技等元素，提供社群人氣變現金機制、擴增實境 AR 信用卡與 APP 遊戲化等元素，初期希望在 2~3 年內，將會員數衝到 100 萬。

數位金融成為銀行搶客的新戰場，為了吸引年輕人青睞，銀行陸續開發數位銀行副品牌，遠銀的「Bankee 社群銀行」，產品性質近似純網銀，所有的申請與服務都可在網路上完成，首波商品由信用卡打頭陣，信貸與存款則預計明年 1 月陸續上線。

遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，「Bankee 社群銀行」以社群行銷為主，透過社群群主、網紅的人氣魅力吸引粉絲成為 Bankee 的客戶，至於刷卡回饋金與存、貸款利率則依照粉絲團的交易量與人氣決定，行銷概念近似於「揪團分享好康」。

舉例來說，網紅小 e 上個月社群圈一般性刷卡消費金額總額滿 200 萬，在「Bankee 社群銀行」等級為 4，如果小 e 自己當月一般性消費刷滿 8 萬元，其中 5 萬元可享 2.6% 刷卡金回饋，其餘金額則以 0.15% 回饋率計算。

此外，Bankee 社群信用卡還結合擴增實境（AR），卡友可使用 AR 功能接收信用卡優惠資訊，APP 更融入遊戲場景設計，成功抓寶「小 Bankee」即可參與抽獎，鼓勵年輕人走出戶外。



