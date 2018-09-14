元富證數位金融布局效應浮現 7月電子交易占比逾七成

金融科技 (Fintech) 浪潮，元富證 (2856) 建制「行動理專 APP」平台，數位金融的經營效益顯現，今年 7 月電子交易占比已超過七成，元富證表示，數位金融服務以「關鍵服務」為規劃的出發點，原有業務融入新思維、新服務，透過資源整合提供創新的金融服務，例如：e 櫃檯把以往臨櫃申請的業務，轉型成為行動、電腦雙管道的線上申請服務。元富證經紀業務現貨交易市占率約 3.75%，排名第六，電子交易市占率約 2.25%，排名第五，承銷業務利基在於生技產業，深耕製藥、醫學美容、醫療器材及醫療管理等相關企業。



數位金融服務升級，元富證推出「智能行動選股」、「行動理專」、「期貨快點贏」、「開戶 EasyGO」、「i 理財」等 APP，展現雲端券商的企圖心；另外，在金融創新方面，2014 年 8 月推出「小資零股理財平台」降低散戶股市投資門檻。



元富證自結前 8 月稅後淨利 10.59 億元，每股稅後盈餘 0.674 元，將以 1 股元富證換發 0.989 股新光金 (2888)，併入新光金旗下，預計下週二(9 月 18 日) 停止買賣，10 月 1 日終止上市。