發展數位金融 新加坡和台灣有兩共通點

因應數位化趨勢，目前除了台灣政府鼓勵數位金融外，觀察全球前五大金融中心之一的新加坡，在數位化發展上與台灣有兩個共通點，除了均積極採納數位金融服務外，更預計在下半年推出共同的二維條碼 (QR Code) 掃碼支付平台，與財政部近期推出的台灣 Pay QR Code 共通標準目標一致。

星展集團今 (13) 日於新加坡舉行「星展銀行 2018 亞洲洞悉高峰會」，會中新加坡財政部長王瑞杰 (Heng Swee Keat) 表示，新加坡過去 50 年來，金融業在政策鼓勵下，快速發展，目前為亞洲最好的金融中心，區內有高達 1200 個金融機構。

王瑞杰表示，亞洲經濟成長前景可觀，加上中產階級崛起帶動，東協可望在 2030 年成為全球第 4 大經濟體，為了協助區域發展，新加坡將致力於數位化金融服務，並作為亞洲基礎建設及企業融資的平台。

王瑞杰指出，根據亞洲開發銀行 (ADB) 預測，2016 年至 2030 年，東協基礎設施項目融資金額平均達 1.7 兆美元，而此融資金額不可能由一家銀行單獨提供，因此新加坡設立亞洲基礎建設發展局，並擔任區域融資平台的角色，促進區內基礎建設企業和金融機構的融資合作。

隨著數位化趨勢，越來越多年輕人使用數位化服務，王瑞杰表示，估計東南亞將為全世界成長最快的數位化市場，新加坡積極發展數位金融服務，金融機構也可利用科技提升業務效率並降低成本。

他也透露，新加坡下半年將會推出共同的二維條碼 (QR Code) 掃碼支付，合作商家只要單一的 QR Code，就能接受所有行動支付工具的付款，而台灣日前也已推出台灣 Pay QR Code 共通標準，同樣透過整合，提供各業者共通使用標準。

王瑞杰也強調，金融機構為經濟提供支持的同時，也要維持良好的管理，為全球市場的動盪做好準備，並加強安全網絡和監管。