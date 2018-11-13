高盛：外資今年A股投資興趣攀至十年高點 人民幣不會再大貶

儘管中國股市持續跌跌不休，不過高盛最新指出，歐美外資對 A 股的投資興趣攀升至十年高點，更指出短期來看人民幣小幅貶值可承受，未來大貶的機會不大，預計未來六個月內人民幣兌美元目標價大約落在 7.1。

受到美股昨晚大跌影響，A 股今年和亞洲股市一樣以跌勢開出，跌幅最深來到 1.14%，隨後跌幅縮減，創業板指和深証成指隨後更由黑翻紅。

《證券時報》報導，高盛亞洲中國首席股票分析師劉勁津指出，目前 A 股本益比 10 倍不到，比起已經走了十年牛市、本益比達 17 倍的美股來的更有吸引力。

劉勁津表示，今年來很多外資都在緩慢的以中長線配置 A 股，認為未來 15 個月當 MSCI 權重提高至 20%，將有 900 多億美元從海外市場淨流入 A 股。至於市場擔心的股權質押潛在風險，劉勁津指出，市場有資料認為，總的股權質押風險規模有人民幣 5 兆元，約占 A 股總市值 10%。

但劉勁津強調，人民幣 5 兆元是總體抵押市值，按照 35% 到 40% 的抵押率，貸款規模約人民幣 2 兆多元，其中，人民幣 1 兆左右有平倉風險。所以，股權質押風險並不是人民幣 5 兆元，而是人民幣 1 兆元，占 A 股總市值的比例小很多。

至於人民幣方面，高盛亞洲資深中國宏觀經濟學家鄧敏強預測，總體來看，未來 6 個月內，人民幣兌美元會破 7，大概在 7.1。鄧敏強認為，短期來看人民幣小幅貶值是可以承受的，未來大幅貶值的機率不大。由於中美利差處於 2011 年來最低位置，海外資產持有人民幣意願會降低，造成人民幣貶值壓力。

鄧敏強透露，如果 2019 年中國債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，將有一部分被動資金會買中國的債券，未來 5 年大概會有 1 兆美元資金配置國內人民幣債券。

資產管理公司安本標準則指出，預計 2019 年全球貨幣政府分歧將會擴大，一旦中國利用政策調節匯率的空間用盡，並允許人民幣大幅貶值，會讓許多亞洲國家將承受更大壓力。安本標準投資管理環球策略主管 Andrew Milligan 指出，人民幣「破 7」與否並非關鍵，重點是匯率的變化速度以及中國政府如何控制債務水準。

今日一早在岸、離岸人民幣兌美元短線拉升逾百基點，離岸人民幣兌美元升破 6.95、6.96 關卡，最高來到 6.9493，在岸人民幣兌美元破 6.96，最高來到 6.9552。