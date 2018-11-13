英脫歐利空短暫 這家基金經理趁英鎊跌時搶進 反彈上看1.4

儘管英鎊週一 (13 日) 重跌 1.1%，累計今年以來跌幅達 4.8%，正處於不利的跌勢中，但管理 450 億美元的 Merian Global 基金固定收益負責人 Mark Nash 卻看好英國脫歐將達成協議，高喊英鎊超跌，並趁下跌時增加英鎊多頭部位。

此外，Nash 還做空英國公債，看好英債殖利率將會攀升。

由於市場過度擔憂英國脫歐協議的進度，猜測英國首相梅伊可能遭議會否決，而不得不放棄脫歐計畫，週一 (12 日) 一度跌至 1.2875。Nash 接受《彭博社》專訪時表示，現在英鎊已被低估，預期初步反彈將來到 1.4 左右。

Nash 看好英國脫歐終將達成協議，英國央行 (BOE) 明年至少升息兩次，自然會推高與債券反向連動的英國公債殖利率。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 11 月 9 日當周對沖基金做空英鎊的部位增加 8 億美元以上，英鎊兌美元的淨空單規模達到 46.5 億美元，雖然仍低於 2018 年 9 月底的 65 億美元高水位，但仍相當可觀。

隨著英鎊下跌 (白線)，資產管理公司持續撤出英鎊多頭部位。(來源：Bloomberg)

英鎊跌深後處於低檔，但空頭部位卻仍節節升高，這些勇於追空的空頭可能要注意了，一旦英鎊出現任何利多，都能迫使空頭回補停損，並將進一步推高英鎊。