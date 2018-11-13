傳媒有「無冕皇帝」之稱。在西方政制裡，被視為行政、立法、司法三權之外，第四種重要權力。前三種雖說分立，但仍屬於建制的組成部分。執政者可以透過立法，去決定整個政制(包括行政、立法、司法)如何建構，如何運作，並在需要時修訂遊戲規則，及更換不稱心的工作人員。唯有傳媒手上的第四權力，不受執政者操控，可以對執政者的所作所為作一定的制衡，以防執政者背離先賢的立國初心，以及憲法背後的原始價值理念。此之所以，西方社會除了有法律去保護傳媒外，還有很多不成文的社會文化與習慣，都會方便傳媒運作，好讓傳媒可以更好地發揮他們的監察功能。

但自從特朗普上台後，他完全無視西方社會的傳統習慣，對傳媒毫無尊重，要罵就罵，要趕就趕。誰要是敢問一些令他不高興的問題，小則被他無禮地拒絕回答，嚴重的還會被吊銷出席政府新聞發布會的工作證。這種做法實際上已在相當大的程度上妨礙了傳媒的採訪自由。然而，美國的傳媒卻似乎沒特朗普奈何，讓他可以一而再地故技重施。

日前，特朗普在中期選舉塵埃落定後的記者會上，又拒絕回答CNN記者阿科斯塔的問題。但記者卻不肯罷休，仍不斷追問他中美洲難民問題和「通俄門」問題；問題尖銳，令特朗普相當尷尬。特朗普斥責CNN記者無禮，要求他坐下，交回麥克風。當現場工作人員企圖拿走阿科斯塔的麥克風時，雙方發生衝突。事後白宮取消了阿科斯塔的採訪通行證。在特朗普上台之前，很難想像這樣的事情會在美國發生。

然而，美國社會對特朗普這樣離譜的行為似乎不大著意。除了相關的傳媒機構發聲明抗議外，美國民間並不見有大規模的示威抗議運動。如果同樣的情況在香港發生，示威遊行一定可令港島的交通癱瘓。

美國社會出現這樣的情況，其實傳媒自己也有一定的責任，原因是美國有不少傳媒政治立場太過鮮明，甘心做了某些政治勢力的宣傳工具；在一些社會還未完全有共識的問題上，過早地在新聞報道時已有所偏袒。

譬如，美國有相當一部分保守派就認為，即使同性戀不應受到歧視，亦不應視之為正常；雖然墮胎不應完全禁止，但亦不應完全放棄監控。此外，亦有不少人認為，不應為了扶助弱小而損害私有產權；不應為了普世價值而損害本土優先等。但美國的一些傳媒就不只在評論文章上展示自己的立場，還在新聞報道時，借選材、用詞、語氣、身體語言、播出時段、版位編排等不同手段，進行政治宣傳，打一派，壓一派；在競選期間尤其如是。

在特朗普競選期間，美國的主流傳媒就大部分偏幫希拉莉，其中有些幫得過火的，真的已接近造「假新聞」的程度。這才給特朗普拿到把柄，現在特朗普大權在握，當然還以顏色，處處加以制約。

傳媒人必須明白，最好的保護自己的方法是持平，否則只會讓專權者找到鎮壓的藉口。