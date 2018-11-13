美副總統彭斯：美日貿易失衡太久 雙邊協議是最佳解決方式

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週二 (13 日) 繼續向日本施壓，要求他們削減對美國的貿易順差。彭斯表示，美國的商品和服務經常遭遇日本的貿易壁壘，雙邊貿易協定將提供最佳解決方案。

彭斯週二在東京與安倍晋三會面，主要目的是為合作推動朝鮮半島無核化，以及所謂的「自由開放的印度太平洋地區」，這個倡議被視為打擊中國在南中國海影響力日益增長的努力。

根據 9 月美日峰會達成的協議，安倍希望確認兩國將合作，以公平的規則、自由開放的方式，追求整個經濟的經濟發展。

不過彭斯在會後話鋒一轉，仍然批評美日貿易失衡的現象。彭斯說，美國的產品在日本往往面臨公平競爭的障礙，自由、公平和互惠貿易的最佳機會，將來自雙邊貿易協議。

與美國立場相反，日本更偏好多邊協議的自由貿易，如 TPP 協議。

對於與美國談判，日本堅持新的貨物貿易協定，不會是一個廣泛的自由貿易協定。但美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，他的目標是完全自由貿易協議，而且能通過國會批准。

安倍沒有直接評論未來協議的性質，他說：「在經濟方面，我們重申，我們打算按照日美 9 月份的聯合聲明，以互利的方式進一步擴大雙邊貿易和投資，實現印太地區的經濟發展，自由、開放和基於公平規則。」