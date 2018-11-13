日本央行買出新境界：持有資產已超過全國GDP

日本央行的大規模資產購買計畫，如今確定來到一個前所未有的境界，它成為 G7 國家中第一個資產持有規模超過全國 GDP 的國家。

日本央行周二 (13 日) 表示，截至 11 月 10 日，日本央行總資產達到 553.6 兆日圓 (4.9 兆美元)，是全球市值最大的蘋果 (AAPL-US) 公司的 5 倍，日本市值最高的豐田汽車的 25 倍，同時，也超過了日本名義國內生產毛額，即 552.8 兆日圓。

這個數字是今年截至 6 月底統計的結果，專家預期，在第 3 季經濟出現萎縮之下，週三將公布的截至 9 月底的全年 GDP 還將再降，進一步擴大兩者差距。

(圖表取自 Zero Hedge)

比起全球其他重要央行，Fed 的資產約占美國 GDP 的 20%，而歐洲央行的資產相當於歐元區經濟的 40% 左右。雖然日本央行已經大幅減少購買的日本政府債券數量，但所持日本國債的規模仍在擴大。

Fed 資產與美國 GDP 比較 (圖表取自 Zero Hedge)

由於日本的通膨率依然不高，僅為目標值 2% 的一半左右，在可預見的未來，日本購債的計畫不會停止。明年 10 月消費稅計畫上調，之後隨著 2020 年東京奧運會帶來的建築熱潮退卻，需求預計減緩，可能讓日本央行仍面臨著支撐經濟的壓力。

Okasan Securities Co. 首席經濟學家、前日本央行官員 Nobuyasu Atago 表示，央行資產持有規模達到多大之後就可能變得危險，在這個問題上還沒有共識，但持有資產規模持續擴大，還是會令人感到不安，不知要在那個水準下喊停。

SMBC Nikko Securities 的財務分析師 Hidenori Suezawa 也認為，日本央行的政策顯然不可持續。一旦央行必須提高利率時，那麼就勢必遭受損失。此外，要是發生自然災害或戰爭等緊急情況，日本央行將無法再為政府債券融資。

2013 年初，黑田東彥開始接掌央行時，他們持有的國債規模為 125 兆日圓，如今已達到 456 兆日圓的日本國債。