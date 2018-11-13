李克強爭取盡快結束RCEP談判 結果最快明天揭曉

中國國務院總理李克強在新加坡進行國是訪問時，強調會爭取盡快結束「區域全面經濟夥伴關係協定」 (RCEP) 談判，外界關注明 (14) 日的首腦會議上是否能宣佈達成「實質性妥協」，目前各國部長正進行最後階段討論。

李克強這次訪新加坡行，將出席第 33 屆東協系列會議及東亞領導人會議。外電報導，中國希望利用這次機會尋求各國對多邊貿易體系的支持，進一步與東南亞國家合作，為 G20 的川習會的談判搶佔有利地位。

中國國務院總理李克強指出，中國支援東亞經濟一體化進程，支援東盟在區域合作的中心地位，爭取儘快結束「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 談判。

中日韓和東盟等 16 國參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 部長會議，已在昨 (12) 日召開，目前討論來到最終階段，據傳可能大幅取消關稅品種比例，將區域內各國貿易自由化率提升至 90%，還會有 20 年寬限期以顧及新興市場國家情況。

目前與會國的構想是，希望能在明 (14) 日的首腦會議上宣佈達成實質性妥協，並爭取在 2019 年達成最終協定，但若部長會議上無法完成意見彙整，很可能得修改上述構想。

若 RCEP 能夠實現，將形成人口占世界一半、貿易額及國內生產總值 (GDP) 占全球總量三成的巨大經濟圈，也會呈現與美國川普政府等強推的保護主義進行對抗的態勢，備受外界關注。