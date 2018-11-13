蘋果光黯淡 Lumentum大降財測 穩懋跌停、三五族全面重挫

蘋果 3D 感測題材退燒，供應商 Lumentum(LITE-US)因雷射二極體最大客戶之一要求，大幅縮減下季原定出貨量而調降財測，盤中股價一度暴跌 3 成，晶圓代工大廠穩懋 (3105) 聞聲股價以跌停開出，再度跌破百元大關，三五族股價也受拖累全面下跌，全新 (2455) 一度跌停，宏捷科 (8086)、環宇 - KY(4991)、IET-KY(4971) 等跌幅也在 4% 之上。Lumentum 發布聲明表示，近期 3D 感測的雷射二極體最大客戶之一要求，大幅縮減下季原定出貨量，下修下一季財測，每股盈餘 (EPS) 由先前預估的 1.60～1.75 美元，下修為 1.15～1.34 美元，盤中股價暴跌 30%，終場跌幅則為 18.45%。



雖然 Lumentum 未明指砍單客戶名稱，但外界多認為此客戶就是蘋果，此也殃及國內三五族半導體族群，穩懋開盤跳空跌停，委賣張約 3 千張。全新今日一開盤也跳空跌停，隨後打開但跌幅仍超過 8%。



3D 感測題材先前炒得火熱，不過，在蘋果 iX 銷售不如預期下，開始出現退燒，去年起風光大賺的最大受惠公司穩懋，今年營運也不如預期，第三季獲利創近六季新低，第四季展望保守，明年蘋果 VCSEL(面射型雷射) 訂單將遭 Finisar 分食，PA 也靜待 5G 發酵，仍面臨跌價壓力，營運不確定性仍大。

