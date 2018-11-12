超商雙雄統一超、全家10月、前10月營收雙創同期新高

超商雙雄 10 月營收再報喜，統一超 (2912)、全家 (5903)10 月、前 10 月營收雙創同期新高。統一超表示，10 月因氣溫轉涼，帶動麵包、秋季預購、滷味配菜、CITY CAFE 與加熱型三明治銷售成長；轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN 店數穩定增長、博客來成功掌握百貨週年慶商機等，表現亮眼。全家受惠於鮮食持續發揮驅動業績的引擎作用，帶動業績成長近一成。統一超 10 月營收 203.83 億元，月減 1.87%，年增 8.63%；累計 1-10 月營收 2,035.64 億元，較去年同期成長 10.5%。全家 10 月營收 61.6 億元，月增 1.94%，年增 11.24%；累計 1-10 月營收 594.60 億元，較去年同期成長 10.62%。



轉投資事業部分，統一超提到，海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 持續拓展版圖，目前店數達 2471 店，較去年同期增加 276 店，整體業績成長超過 20%。博客來則透過多元策展，成功掌握百貨週年慶及開學商機，並在無印良品活動下殺之下，帶動整體業績較去年同期成長。



全家則指出，鮮食 10 月成長動能強勁，無添加系列麵包新品成功帶動吐司麵包品群成長近兩成；在便當品類，亦可見聯名效益發威，在專門店等級日式燒肉丼新品上市後，成長幅度也達兩成。此外，自有品牌 FamilyMart Collection 果乾，全系列於 10 月份通過 Clean Label 雙潔淨評鑑，以完全無添加、真材實料、天然原味的訴求，帶動銷售成長達兩成。



統一超也表示，10 月 7-ELEVEN 本業持續穩健成長，麵包部分，人氣商品熱銷，加上今年開設新型態之烘焙複合概念店持續展店，帶動麵包業績成長近 20%。預購部分，掌握節令及平時性商機，並主打高 CP 值家電及團購商品，帶動預購業績較去年同期倍數成長。



展望 11 月，7-ELEVEN 指出，將掌握年底重大節慶商機，持續推出各式吃喝玩樂、年菜預購及保暖商品等生活提案，預估將帶動另一波消費需求。全家則看好溫暖商機，主打鍋物、熱湯麵、鵝絨外套、巧克力、溫罐商品等商品，年菜預購也即將展開，都可望挹注銷售。