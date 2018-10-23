〈穩懋法說〉Q3純益年減4成 EPS 1.7元 前3季EPS 5.59元

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (23) 日召開法說會並公布第三季財報，稅後純益 6.98 億元，季減 23%、年減 40%，每股純益 1.7 元，累計前三季稅後純益 23.33 億元，年減 2%，每股純益 5.59 元。

穩懋第三季營收 40.66%，季減 11%、年減 8%，毛利率 25.6%，季減 6.8 個百分點、年減 12.2 個百分點，營益率 10.6%，季減 10.1 個百分點、年減 17.3 個百分點，稅後純益 6.98 億元，季減 23%、年減 40%，每股純益 1.7 元。

穩懋前三營收 130.97 億元，年增 14%，毛利率 30.9%，年減 5.5 個百分點，營益率 18.5%，年減 7.2 個百分點，稅後純益 23.33 億元，年減 2%，每股純益 5.59 元。

穩懋第三季因客戶上半年提前備貨產品新舊交替，及需求不振，導致第三季營收下滑，且第三季產能利用率從第二季的 85% 降到 60%，加上折舊費用攤提、產品組合改變，均導致毛利率下滑。

以穩懋第三季各項產品營收佔比來看，Cellular 佔 35-40%，Wi-fi 佔 25-30%，Infra. 佔 15-20%，包含 VCSEL 的其他產品則佔 13%，各產品若以衰退幅度來看，VCSEL 下滑最多，Cellular PA 則為最少。