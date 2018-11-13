騰訊失守270元 微信今年已封38761個帳號

響應中國國家網信辦自媒體管理要求，騰訊 (0700-HK) 旗下微信公眾平台展開自體清理整治行動，今年已封禁 38761 個帳號，刪除色情暴力類文章 60919 篇。

飽受網路遊戲停審之苦的騰訊將在週三 (14 日) 公佈第三季財報，放榜前夕陸續遭到資金拋售，其在美國預托證券 (ADR) 更失守港幣 270 元；騰訊今 (13) 日開盤跌 3.4%，報港幣 261.6 元。

圖：東方財富網

一直以來，微信對損害內容生態、嚴重影響使用者的閱讀體驗的行為嚴格治理。對於違反《微信公眾平台運營規範》等規定，存在發佈色情低俗、標題黨、惡意重複侵權、傳播謠言，閱讀量造假等違規行為的帳號，微信將根據違規情況實施相應處罰措施。

微信公眾平台公佈 2018 年對不良內容的處理情況：

針對低俗內容，2018 年以來，封禁及處理發送色情暴力類內容的帳號 38761 個，刪除相關文章 60919 篇；封禁及處理發送低俗類內容的帳號 115540 個，刪除相關文章 174825 篇。封禁及處理誇大誤導、標題黨類的帳號 24822 個，刪除相關文章 76265 篇。

針對網路謠言的傳播，2018 年至今，已闢謠文章 10.5 萬篇，刪除公眾號謠言文章近 10521 篇，並處理 105 個嚴重違規的公眾帳號。

針對抄襲及侵權，2018 年至今，已處理涉及「抄襲」的投訴接近 8 萬單，處理了涉嫌侵權的帳號 5 萬個，處理涉嫌侵權的文章接近 3 萬篇。

微信表示，網路「刷量刷粉」已形成互聯網黑色產業鏈，這類惡意行為對閱讀生態的傷害極大，微信從不希望、也不鼓勵對閱讀量的盲目追捧。除了技術打擊之外，微信也積極配合中國監管機關，打擊植入惡意軟體非法侵入控制智慧手機系統實施刷量的違法犯罪行為。

無獨有偶，新華社昨 (12) 日深夜刊文指，中國國家網信辦亮劍自媒體亂象，依法嚴管將成為常態，指近期網信辦會同有關部門，針對自媒體帳號存在的一系列亂象問題，開展了集中清理整治專項行動。專項行動從 10 月 20 日起，已依法依規全網處置「野史秘聞」、「深夜視頻」等 9800 多個自媒體帳號。

近日，國家網信辦又依法約談騰訊微信、新浪微博等自媒體平台，對其主體責任缺失，疏於管理，放任野蠻生長，造成種種亂象，提出嚴重警告。騰訊微信、新浪微博相關負責人表示將認真接受群眾和輿論監督，自查自糾，積極整改，嚴格管理。

報導指出，被處置的自媒體帳號，大部分開設在微信微博平台，有的傳播政治有害資訊，惡意篡改黨史國史、詆毀英雄人物、抹黑國家形象；有的製造謠言，傳播虛假資訊，充當「標題黨」，以謠獲利、以假吸睛，擾亂正常社會秩序；有的肆意傳播低俗色情資訊，違背公序良俗，挑戰道德底線，損害廣大青少年健康成長。