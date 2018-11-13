中國東方集團(00581-HK)津西鋼鐵與津西特鋼須限制高爐煉鐵產能

中國東方集團(00581-HK)公布，根據中華人民共和國生態環境部及其他有關部委於2018年9月聯合印發的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》 ，及河北省及唐山市政府相關部門通知的具體要求，該集團之河北津西鋼鐵集團股份有限公司(津西鋼鐵)及河北津西鋼鐵集團特鋼有限公司(津西特鋼)於2018年10月1日至2019年3月31日期間共須限制其高爐煉鐵產能83.77萬噸。該方案為針對京津冀及周邊地區秋冬季頻繁發生重污染天氣，因而制定對2018-2019年大氣污染防治工作的措施
中國東方集團(00581-HK)公布，根據中華人民共和國生態環境部及其他有關部委於2018年9月聯合印發的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》 ，及河北省及唐山市政府相關部門通知的具體要求，該集團之河北津西鋼鐵集團股份有限公司(津西鋼鐵)及河北津西鋼鐵集團特鋼有限公司(津西特鋼)於2018年10月1日至2019年3月31日期間共須限制其高爐煉鐵產能83.77萬噸。該方案為針對京津冀及周邊地區秋冬季頻繁發生重污染天氣，因而制定對2018-2019年大氣污染防治工作的措施