〈Q3財報搶先看〉分析師：若騰訊季報遜預期 股價恐下探251元

「股王」騰訊 (0700-HK) 第三季財報將於本週三 (14 日) 登場，分析師預測，因手機遊戲受到政策收緊拖累，騰訊季報不會有太大驚喜，若遜於市場預期，股價有可能下探逾年半低位港幣 251 元水平。

多間券商發表預測騰訊第三季業績報告，以里昂最為看好。雖然該行認為騰訊第三季仍持續疲弱，預計按非通用會計準則計算，經調整純利為人民幣 206.2 億元，年增 20.8%，而按通用會計準則計算，純利則為人民幣 176.51 億元，年倒退 2%。

該行估計，騰訊第三季網遊收入人民幣 272.27 億元，年增 1.4%。里昂指出，騰訊旗下網遊業務仍為增長動力來源，估計第三季手遊收入可較上季回升 7.9%，主要由新遊戲《MT4》及《聖鬥士星矢》增長所帶動。

相反，巴克萊則預測騰訊第三季純利為人民幣 165.6 億元，年倒退 2.8%。巴克萊的報告指出，騰訊用戶參與度穩定，雖然網遊審批未收到新通知，但第三季手遊表現穩定，海外業務也漸見增長動力，惟大陸對手遊收緊政策成為業務隱憂。

至於麥格理發表報告，預測騰訊第三季經調整純利年增長 13.7% 至人民幣 194 億元，表現優於市場預期 3%。

中金預計，騰訊第三季收入年增 24%，但非通用會計準則純利季跌 6%，並將其目標價由港幣 437 元大幅下調至港幣 365 元，但維持「買入」評級。

中金認為，騰訊季內遊戲業務表現遜於預期，蓋過廣告收入增長，《絕地求生 (PUBG)》尚未商業化，而王牌手遊《王者榮耀》熱度已冷卻，季內騰訊更將部分撲克類手遊下架。不過，考慮到遞延收入為正數，預期第三季遊戲收入季增 20%。另外，季內廣告收入的年增速度加快，由第二季 39% 增至第三季的 48%，主要受惠於朋友圈及短片廣告。

花旗則估計，騰訊第三季收入為人民幣 767 億元，年增 18%，季增 4.1%，非通用會計準則的每股純利為人民幣 1.83 元；第三季手遊收入人民幣 172 億元，年跌 5.5%，季跌 2%。該行維持騰訊每股港幣 420 元的目標價及「買入」評級。

騰訊在業績公佈股價受壓，上週五 (9 日) 收報港幣 279.2 元，跌近 5%；騰訊 ADR 再挫 2.32%，收報約港幣 272.73 元，較上週五香港收盤價再低港幣 6.73 元。而第三季以來，騰訊股價累跌約 29%。。

事實上，騰訊備受多個負面因素困擾，例如大陸手機遊戲實名制，以及限制使用時間等，均對騰訊手遊商業化和廣告收益造成重大打擊。此外，騰訊業務也到中美貿易戰影響。

香港《文匯報》引述時富金融優越投資部顧問黎永良表示，預期騰訊第三季不會有太大驚喜，若純利遜於市場預期，騰訊股價有可能下探逾年半低位港幣 251 元水平。