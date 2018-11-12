「中國力推、美國缺席」——這項貿易協定正在加速落地

有「10+6」之稱的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）談判正在全速前進，今年年底談判或將塵埃落定。

據新華社消息，第 33 屆東盟峰會及東亞合作領導人系列會議將於 13 日在新加坡正式開幕。報導稱，作為堅定維護多邊貿易體系的切實行動，東盟 10 國與中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度 6 個對話夥伴國正加緊推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）談判。

東盟秘書長林玉輝對 RCEP 談判在今年年底前取得實質性成果表示樂觀：

鑒於眼下全球貿易的不確定因素，各方對完成 RCEP 談判的緊迫感增加，因此談判在各層面均有所加強。

中國駐東盟大使黃溪連在接受新華社採訪時表示，中國與東盟正共同發揮引領作用，力推 RCEP 談判在年內取得實質進展。這也是中國與東盟堅定維護多邊貿易體系、反對貿易保護主義和單邊主義的強有力行動。

另據日本共同社消息，近日，16 國之間正在展開協調，擬將貿易自由化率提升至約 90%。各方還考慮寫入到實現為止設置最長 20 年寬限期等顧及新興市場國家的內容。

該媒體表示，貿易自由化率若能敲定，將成為邁向達成妥協的一步。12 日在新加坡舉行的部長會議及隨後於 14 日舉行的首腦會議能否達成實質性妥協將成為焦點。

美國不僅缺席了這項重要的多邊貿易協議，且據法新社消息稱，川普也不會參加本次在新加坡舉行的峰會，以強調他已經退出全球貿易規則的制定，這也使華盛頓對亞洲一些盟友的承諾備受質疑。

亞洲貿易中心 (Asian trade Centre) 執行主任 Deborah Elms 向法新社表示，RCEP 的談判於 2012 年正式啟動，目前已基本結束。她表示，該協議將「作為在全球緊張局勢加劇之際，亞洲對國際貿易承諾的一個重要象徵」。

川普在上台後不久，就宣布退出跨太平洋夥伴關係協議的談判（TPP），該協議是一項由美國前任總統歐巴馬帶領的多邊貿易協議，旨在將太平洋兩岸的國家納入一個大範圍削減關稅的完整市場中，並在就業和環境保護方面都有極高的要求。

隨著美國放棄 TPP 談判，RCEP 已成為全球最大的區域貿易協議。