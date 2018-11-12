【馮冠華專欄】氣氛轉差，消息股有望成逆市奇葩

11 月 12 日推介 - 石藥（1093）、創維數碼（751）

1）上週五港股市況總結：受美匯、美債息、人民幣及 A 股影響，港股上週五大幅下跌，盤中一度大跌逾 700 點，最終報收 25602 點，重挫 626 點。大市成交按日下跌約 4% 至 905 億，滬深港通總成交按日則上升約 18% 至 84 億，流向仍為淨流出，金額大升至逾 19 億。北向則仍為淨流入，但金額縮少至少於 1 億。藍籌 49 跌 1 持平。14 日公佈業績的騰訊是表現最差藍籌，下跌 4.9%。



板塊方面，內銀股領跌，石油及油服公司也因油價回落而走弱，手機設備股表現反覆，公佈了疲弱季績的瑞聲（2018）在盤中一度倒升，(收市後公司公佈回購了 4 百萬股，作價由 $52.5-$57.15）但最終仍是下跌收場。本地電訊股則較強。做空方面，佔大市成交又上升至 16.2% 水平，是 10 月 24 日的新高。牛熊証街貨最新比例是 56:44，重貨區方面，熊証在 26550-26599，牛証上升到 25400-25449。

簡評：同一個消息，在不同市場氣氛下所得出的反應可以很極端；中央指令內銀加大力度支持民企，這曾被視為正面救市的措施，但上週五在市場氣氛欠佳時，即被演繹為內銀不良貸款風險升温，中港股市亦在內銀領跌下大瀉。雖然跌市成交減少，但做空率急升，南下資金淨流出量也令人擔心；且更有大量牛証在距離現貨價只有約 200 點，週末又看到再有大行下調週三公佈業績的騰訊目標價，結合美股及港股 ADR 上週五的下跌，今天恆指應難避免再次下行。一如以往，A 股盤中的走勢會是關注點。

雖然今天大盤估計受壓，但也有不少股份因不同原因而值得關注。石藥（1093）在剛公佈的恆指季檢是大贏家，其比重在恆指及恆生中國企業指數均有提升，今天或有追捧。聯想（992）、華虹（1347）及中興（763）上週五能逆巿上升，除了業績外，也不排除有科技股基金從騰訊及手機設備股轉碼。昆侖能源（135）和俄鋁（486）是另外兩隻上週五表現不俗的股份。友邦（1299）上週五的下跌，相信是被大盤拖累，其季績本身是值得尊重的。



從傳媒報導，一些內地品牌在雙十一的銷售不俗，如小米（1810）及波司登（3998）。另外，創維（751）、華能新能源（958）及天能動力（819）也公佈了不同的好消息 (見點 4），或許會成為今天的逆市奇葩。

2）恆生指數有限公司於上週五收市後公佈季檢結果，維持現有的 50 隻成份股組合不變，但由於調整流通系數，港鐵（66）及石藥（1093）的恆指比重會提高，騰訊的比重也會上調回 10%（因股價下跌，現比重為 9.28%）。另外，恆生中國企業指數則加入鐵塔（788）而剔除銀河證券（6881）。所有改變將在 12 月 10 日生效。

3）美股上週五市況總結：聯準會堅定執行循序漸進的加息路向，加上油價急挫令經濟放緩的憂慮加深，以及科技股遭抛售，美股上週五全面下跌，道指曾下挫逾 300 點，收市報跌 201 點或 0.77%，標指及納指則分別下跌 0.92% 及 1.65%。美滙指數再上升至 96.9，避險升温也導致十年期債息則回落至 3.186%。紐約期油連跌 10 天，下挫至 59.87 美元。港股 ADR 再跌 231 點，相當於恆指 25370 點水平。

4）個股訊息

利好：創維數碼（751）- 盈喜，公司指中期業績（至 2018 年 9 月 30 日）將轉虧為盈，主要受產品毛利率回升及成本控制有關。

華能新能源（958）- 10 月發電量按年上升 11.7%。

天能動力 (819）- 公布董事會正考慮分拆天能電池於內地 A 股上市的可行性。

利淡 ：華電福新（816）- 10 月發電量按年下跌 2.4%。

有線（1097）- 建議一供一供股，供股價 0.109 元，較周五收市股價 0.18 元折讓約四成。

5）新股訊息 ：

信報 - 市場消息透露，國內第三大在線旅遊平台（OTA）同程藝龍，將於下周內正式啟動國際路演並進行公開招股，擬於本月內掛牌。騰訊及攜程均有份投資同程藝龍。據報集資規模削至 4 億美元（約 31.2 億港元），較早前傳出集資最多 10 億美元（約 78 億港元）大削六成。

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