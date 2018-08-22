〈財報〉金山軟件上半年獲利狂跌55% 《劍網3》手遊延至明年發佈

金山軟件 (3888-HK) 今年上半年股東應佔稅後盈餘人民幣 2.19 億元，較去年同期狂跌 55.1%。每股盈餘 0.16 元。不派中期息。

期內錄得收益約人民幣 26.1 億元，年增 4%；其中，來自網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔總收益的 47%、34% 和 19%。

單計第二季，收益為人民幣 13.46 億元，年增 5%，季增 6%；其中，來自網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務以及其他的收益分別佔總收益的 43%、35% 和 22%。毛利為人民幣 6.71 億元，年減 16%，季增 9%。

金山軟件首席執行官鄒濤昨 (21) 日在業績報告中指出，面對日益激烈的手遊行業市場競爭，集團決定推遲《劍網 3》手遊的發佈時間，以調整對重點遊戲產品的戰略部署，當前預期《劍網 3》手遊的發佈時間將為 2019 年初。

金山軟件主席雷軍表示，第二季集團經營業績表現穩定。未來，相信金山雲和 WPS Office 將繼續取得收入增長，保持穩定的運營表現。考慮到集團新手遊的推遲發佈，CDN 持續競爭以及在辦公軟件業務上的研發投入，預計下半年的經營業績仍將面臨壓力。

不過，展望 2019 年，雷軍表示，隨着《劍網 3》手遊的推出和金山雲及 WPS Office 業務的穩健增長，期待公司於明年的整體表現將有所改善。

業績報告顯示，金山軟件網絡遊戲業務於上半年收益人民幣 12.14 億元；第二季度收益人民幣 5.82 億元。中國的遊戲市場在 2018 年上半年出現增長放緩，對網絡遊戲市場的增長帶來了階段性的壓力。

金山軟件昨收報港幣 14.44 元，升 6.3%；業績公佈後，今 (22) 日股價表現將備受關注。