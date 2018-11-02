川普首次用武力警告「大篷車移民」：考慮對扔石頭的人開槍反擊

就在 11 月 6 日的中期選舉進入倒計時之際，川普政府對美國南部邊境浩浩蕩蕩的移民大軍的立場變得愈加強硬。

川普周四在白宮召開的記者會上公開表示，如果有難民向駐紮在邊境的美國士兵扔石頭，美軍可能會以開槍作為還擊。

「他們心懷敵意，（向墨西哥警察）暴力地丟石頭。」川普說。當被問及駐邊美軍是否有可能向移民開火時，他說：「我希望不會。」但他隨即又補充：「但這是軍隊。任何朝我們的軍隊扔石頭的人，我們將考慮開火還擊。我告訴他們考慮用槍。」

這是川普第一次針對邊境非法移民問題威脅要使用武力。

川普稱，任何國家都不允許邊境被大規模湧入的人群所淹沒。他說：「在許多情況下，這些人都是暴徒。」他還說，由男人、女人和孩子組成的大篷車裡擠滿了「年輕的男人，強壯的男人」，而這些人「不是合法的尋求庇護者」。

"庇護不是針對貧困人群的項目，它是針對那些基於宗教、種族和其他情形的原因而逃離政府迫害的人的一種特殊保護。" 川普說。

美國軍方多次表示，目前駐紮在美墨邊境的 7000 多名現役軍人將配備武器，並有權利進行自衛，但他們只會遵照《海關與邊境保護》法案起到支持性的作用，他們不能履行執法職責，不應越過邊境接觸移民。

軍隊規則通常不對外公開，但它們是可以自動升級的，針對各種程度的威脅都規定了可以做出相對應的反應，包括在被允許使用的武力之前進行非致命的威脅。

稍後，五角大樓發言人 Jamie Davis 中校針對總統的武力威脅回應稱：「我們不會討論我們的武力使用規則中的假設情況或者具體行為，但我們的軍隊是受過專業訓練的，他們始終都有自衛權。我還要強調的是，我們的軍隊支持《海關與邊境保護》法案，他們正在執法。」

川普：將改變避難政策

川普昨日還表示，他將於下周簽署一項關於移民政策的總統行政令，包括收緊移民申請、改變庇護政策。

川普表示，尋求庇護的移民必須在入境口岸合法地出現。那些非法進入美國的人將不再可能使用毫無根據的說法獲得入境許可。

他稱，任何非法入境的申請避難者都將被關押，將無限期地被關押在「大量帳篷城市」里，而不是像以前那樣在法庭聽證期間被釋放。

根據美國移民和國籍法案，任何「無論是否在指定的入境處」抵達美國的人，如果他或她有充分理由害怕因種族、宗教、國籍、特定社會群體成員身份或政治觀點而受到迫害的話，都可以申請庇護。

不過，川普並沒有透露有關庇護提議的細節，也沒有透露將如何實施。

今年早些時候，美國司法部長傑夫 · 塞申斯（Jeff Sessions）說，幫派和家庭暴力的受害者不再有資格獲得庇護。

CNN 本周早些報導稱, 川普政府在考慮一項計劃以通過「計量」來限制能夠進入合法入境口岸的移民人數。一名國土安全部官員說，這實際上是在建立一個允許人們進入的候補名單，只有國土安全部有能力處理並拘留他們。

稍早，川普還威脅稱可能向美墨邊境增兵，再派遣至多 15000 名軍人，「我們將派遣 10000 至 15000 人的部隊，與邊境巡邏、移民海關執法局 (ICE) 和所有其他邊防單位一起工作。」

此前，川普還稱他打算簽署行政令來取消「出生公民權」。

美國公民自由協會（ACLU）移民權利項目負責人 Omar Jadwat 在一份聲明中譴責了總統，稱「如果川普計劃禁止人們在入境口岸時申請庇護，這就是非法的」。

」從今天講話的時間和其含糊性質可以清楚地看出，他只不過是在中期選舉前的最後準備階段煽動選民情緒罷了。」Omar Jadwat 在聲明中說。