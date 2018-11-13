【大行報告】安本標準：一旦中國容許人民幣大幅貶值 亞洲國家增添壓力

路透香港11月12日-環球資產管理公司--安本標準周一稱，預期2019年環球貨幣政府分歧將會擴大，一旦中國利用政策調節匯率的空間用盡，並容許人民幣大幅貶值，不少亞洲國家將承受更大壓力。

安本標準投資管理環球策略主管Andrew Milligan在記者會上稱，人民幣“破7”與否並非關鍵，最重要是匯率的變化速度以及中國政府如何控制債務水平。

“中國政府面對多項重要決策，包括何時、如何及需要多少措施來刺激經濟，如何應付可能升溫的中美貿易壁壘，其對人民幣的政策以及與其他新興市場貨幣的互動，這些都對環球經濟和市場具有一定影響力。”他說。

他並稱，預期美國下月將宣布2018年第四次加息，2019年再加息三次，2020年加息一次。財政刺激措施使美國與世界其他地區的增長周期脫節，由於收緊貨幣政策的步伐不一，個別成熟和新興市場將會受壓，導致貨幣波動性加劇。若然美元走強，對一些美元債務沈重的新興經濟體而言將更加舉步維艱。

該行中國股票投資主管姚鴻耀指出，人民幣最終走勢取決於政府對未來的看法，尤其是經歷過2015年匯改一次性貶值觸發大量資本外流後，即使中國未來進一步增加匯率彈性，相信亦會采取謹慎措施不讓人民幣大幅波動。

他並稱，中長期而言，中國A股目前的估值已經到了具吸引力水平，但難言已經見底，股市還需要有強大的刺激才能扭轉頹勢。隨著中美貿易緊張關系升溫，投資者情緒在接下來較長一段時間仍會脆弱，今年中國股票大幅下滑正好反映出投資者情緒與基本因素存在落差。

中國股市滬綜指.SSEC上月挫至四年新低，因股市連續下跌令投資者擔心上市公司股權質押帶來的流動性風險增加。