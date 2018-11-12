永捷完成可摺疊AMOLED高硬度耐磨保護膜材料量產佈局

永捷 (4714) 自去年取得工研院可撓性有機發光二極體 (Flexible OLED) 顯示器高硬度耐磨材料配方技術轉移後，積極佈局研發人才與設備投入，順利於「應用於可摺疊 AMOLED 之超薄多功能上板整合開發計畫」通過經濟部整合型研發計畫補助已通過期中審查，順利朝下一階段塗布計畫繼續發展。永捷在高硬度耐磨材料配方技術轉移上，已能自主完成配方自製調配，並搭配透明聚醯亞胺薄膜 (PI) 完成高硬度耐磨保護膜材料 (Hard Coat Film) 的製作，厚度≦50um、硬度達≧8H、可摺疊 20 萬次以上，且已向客戶送樣，今年 11 月更進一步與工研院簽訂「精密塗佈測試計畫」，針對片狀基板與卷對卷連續塗佈做好量產準備，加速進入高硬度耐磨保護膜材料 (Hard Coat Film) 產品的量產階段。



三星已發表摺疊式手機，國內外廠商積極發展可摺疊 AMOLED 應用材料，永捷也陸續購入相關製程與驗證設備，借助經濟部整合型研發計畫與聯盟廠商合作與分工，工研院的協助，優化高硬度耐磨保護膜材料 (Hard Coat Film) 結構，滿足可靠度與可反覆摺疊之產業需求，提供市場需求之具量產性解決方案。

