【豐銀投顧】在陸台商 如履薄冰

◆盤勢分析

媒體總喜歡說: 中美中貿易大戰是因為中國要掘起了、要搞 2025 中國製造，所以美國怕中國被超車，因此趁現在先下手為強，說穿了就是「美國很壞，中國被害」。但其實如果照白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人的設計，目前特朗普對中國施加的壓力，根本微不足道！這根本還只是「衝突」，離真正的「貿易戰」還遠的很！也因為未來還會更激烈，所以我們會看到許多的外資，不斷的從中國撤出，筆者在 11/9 在錢線百分百節目中就點出，中國的經常帳竟然在今年上半年出現了負數的情況，就證明了中國資本出逃、資金外流的現象異常嚴重。也說明了為何 A 股入摩、一帶一路、基期低… 等利多無法發酵的原因。

中國國務院副總理劉鶴指責中國的銀行不願意貸款給民營企業，結果人民銀行行長易綱馬上決定借錢給民企別是一些本身體質還不錯的公司，以往借不到錢，現變成被銀行追? 要塞錢給他們。那麼可以推估的到的是，這些中國企業將會渡過難關，這對台灣產業是非常不利的。台商早期到中國設廠，現在中國有自己的產業，早已變成了是競爭關係。而中國政府可以用政治力量來幫助其企業，台商能有這種奧援嗎？也因為台股中的電子股佔了超過一半的市值，就使得指數很難往上走，因為在中國的台商日子將越來越難過，這已經在股價中反映出來了，偏偏此時美元又不貶，這才是全球新興市場不漲的主因。

今天台股開低之後馬上走高，跟上週的弱勢不太一樣。事實上美股經過一連串的強彈，波動率的高點依然何在 10/11，雖然沒有辦法再降的更深一點。但至少也沒再飆高。過度的驚恐其實不必要。5 日線與月線所形成的正乖離也不大，其實是不必自己嚇自己的。特別是上週台積電傳來十月營收創歷史次高的消息，代表沒受貿易戰的影響，那如果台積電能穩住，大盤還會差到哪裏呢？祝操作愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師