黃金市場供需情況：避險需求將在明年支撐價格

美國聯準會 (Fed) 於 8 日的會議決定維持利率不變，預計將持續升息步伐，美元受到支撐，黃金期貨價格週一 (12 日) 跌至一個月以來低點。金融服務公司 Refinitiv 則表示，因美中貿易戰與歐盟所面臨問題，黃金價格可能在明年獲得一些支撐。

12 日下午 3 時許，12 月交割的黃金期貨價格暫報每盎司 1205.80 美元。Refinitiv 的 GFMS 分析團隊預測，黃金價格將在每盎司 1180 美元時獲得一些支撐。

黃金期貨價格走勢

該團隊表示，美中貿易戰、英國脫歐與義大利預算問題，可能會推升一些市場避險需求，進而支撐黃金價格，但若要看到價格走升，預期還需要一段時間。

由於黃金價格較低，截至 9 月底的一季，黃金需求增長 4% 至 1010 噸左右。在投資領域方面，分析師指出，ETF 清算和 COMEX 的大量看空交易顯示，目前主要市場情緒仍不看好黃金。

從零售投資者行業來看，調查發現金幣和金條的需求不太一致，但整體來說，除南美洲和墨西哥之外，綜合需求出現年度增長情況。因金幣需求強勁增長，美國整體零售投資的需求成長 26%。

瑞士金條製造商受益於強勁的海外需求，特別是來自遠東地區的需求，中國則因資金緊張，對零售投資的需求較少。GFMS 團隊補充指出，印度的黃金投資需求開始投資，8 月份時由於盧比兌美元走跌，投資者開始購入黃金保值。珠寶行業，第 3 季全球需求年增 3%。

GFMS 表示，因應美元走強、美國貿易保護政策以及一些新興國家貨幣走跌的擔憂，官方買盤強度將有所增長。

分析師預測年初至今的官方淨購買量為 322 噸，年增 18%，第 3 季的購量已達 127 噸，為 3 年以來最高的單季採購量，預計今年全年的淨購買量為 450 噸。供應方面，GFMS 預測採礦產業的產出將變得更強勁。