貴金屬盤後─美元擴大漲幅 黃金收低16.50美元 本週下跌2%

黃金與白銀週五下跌，黃金本週下跌 2%。聯準會 (Fed) 持續升息的週期，美元進一走走堅，使得貴金屬受到壓力。

由於投資人規避風險，債券價格上漲，殖利率下降，股市大幅下跌，但並未能阻止黃金的跌勢。

分析師說，黃金持續下跌。本週稍早，投資人恢復了風險胃口，過去 48 小時，Fed 助使美元走強，為黃金市場利空。

12 月黃金下跌 16.50 美元，或近 1.4%，收於每盎司 1208.60 美元，本週下跌 2%，並創 10 月 10 日以來收盤低點。

12 月白銀下跌 28.3 美分，或 2%，至每盎司 14.14 美元，本週下跌逾 4%。

週四，黃金於五個交易日第四天下跌，並於當日電子盤交易中，進行整理。

聯準會 (Fed) 表示今年稍後與明年初，將持續升息的路線，美元因而擴大漲幅，黃金受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週五上漲 0.2%。今年以來，美元指數上漲約 5.2%，Fed 緊縮信用，支撑了美元走高。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，對黃金的觀點仍謹慎。升息與美元走強，將為黃金帶來壓力。

其他金屬交易方面，1 月白金下跌 1.6% 至每盎司 856 美元。12 月鈀金下跌 1.7% 至每盎司 1097.50 美元。12 月銅下跌 1.9% 至每磅 2.685 美元。這三項金屬合約本週均下跌。