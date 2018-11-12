港股午盤漲0.31% 騰訊大跌近2% 小米漲1.97%

港股今 (12) 日開低走高，截至午間收盤，恒生指數漲 0.31%，報 25681.27 點；國企指數漲 0.04%，報 10435.86 點；紅籌指數漲 0.23%，報 4205.22 點。

圖：google

電信股走勢強勁。光啟科學 (0439-HK) 漲 4.62%，中國電信 (0728-HK) 漲 1.57%，中國移動 (0941-HK) 漲 1.65%，中國聯通 (0762-HK) 漲 0.12%。

中國鐵塔 (0788-HK) 漲 0.86%，中國銀河證券 (6881-HK) 漲 1.26%。恒指公司公佈截至第三季的季度檢討，恒指成分股維持不變，但國指成分股納入中國鐵塔，剔除中國銀河證券，變動將於 12 月 10 日生效。

騰訊 (0700-HK) 跌 1.93%。騰訊將於本週三 (14 日) 公佈第三季財報，券商普遍預測，騰訊純利較上季倒退，跌幅介乎 1% 至 13%，主要受兩因素衝擊：1、宏觀經濟轉弱拖慢廣告及遊戲增長。2、監管因素影響遊戲變現及支付業務收益。

小米 (1810-HK) 漲 1.97%。小米宣佈，雙 11 全天，新零售全管道支付金額創下人民幣 52.51 億元新紀錄。

分析指出，港股倒漲僅屬反彈，有再探低點可能，主要因為美國維持升息，會影響當地經濟發展，中國經濟又未見改善，市場避險升溫，因此預料港股近期仍偏弱。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 10.59 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 5.47 億元；深股通淨流入人民幣 5.74 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 1.83 億元。

滬股通中資金流入最多的是恒生電子，淨流入人民幣 1.11 億元，其次為用友網路、中天科技、紫江企業、華泰證券。資金流出最多的是中國太保，淨流出人民幣 2.41 億元。

深股通中資金流入最多的是海康威視，淨流入人民幣 1.08 億元，其次為大華股份、甯華健康、廣發證券、比亞迪。資金流出最多的是首航節能，淨流出人民幣 3.9 億元。