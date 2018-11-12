ADR拖累 港股今或低開200點 本週聚焦騰訊季報

市場憂慮美國持續升息，美股上週五 (9 日) 回落，而在美國掛牌的港股 ADR 普遍回軟，預計恒指今 (12) 日將受外圍拖累而低開逾 200 點。證券界人士認為，後市能否扭轉跌勢，要視乎中美貿易戰是否舒緩，以及本週三 (14 日) 公布的騰訊 (0700-HK) 財報能否帶來驚喜。

美股上週五打斷連續 4 天的漲勢，道瓊工業指數跌 201 點或 - 0.8%。市場預計美國將於 12 月升息 0.25%，隨後在 2019 年再升息 3 次。

恒指上週五收盤報 25601 點，大跌 625 點，夜期繼續下挫，收盤報 25331 點，較恒指貼水 271 點。港股 ADR 全線下跌，受到國際油價下跌影響，中石油 (0857-HK) 收報港幣 5.82 元，較香港收盤跌 1.6%；騰訊收報港幣 272.73 元，較香港收盤跌 2.3%。以重量股的 ADR 走勢推算，港股今天或低開逾 200 點。

藍籌重量股騰訊本週三公布財報，中金上週五率先看空，指遊戲業務表現遜色，市場主打遊戲《王者榮耀》熱情減退，新遊戲未能實現商業化。該行預料騰訊第三季的非通用會計準則純利季跌 6%，並調低目標價 16% 至港幣 365 元，但仍維持「買入」的投資評級。

高盛亦指騰訊遊戲的增長料低於預期，把其目標價由大砍 17% 至港幣 397 元，維持「買入」評級。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場早已預料騰訊業績變差，相信公司正值轉型期，可關注管理層對未來業務的看法，如業績無驚喜，有機會領跌大盤。

不過，金利豐證券研究部執行董事黃德几昨接受香港《文匯報》訪問時認為，目前中國銀行股已調整不少，估值合理，有利吸引長線投資者買進，而且騰訊最終出爐的業績，有可能令市場喜出望外，故恒指 11 月或可止跌回升，初步阻力位則在 26500 點。

至於中美貿易戰，民眾證券董事總經理郭思治表示，雖然「習川會」可望在 11 月底舉行的 G20 峰會上登場，但中美貿易衝突仍難以在短期內圓滿解決，因為川普非常善變。

他認為，即使市場因對 G20 峰會有憧憬而令恒指有反彈，亦難以大漲，甚至會出現「有波幅無升幅」的情況。因此他認為投資者目前應盡量保留現金，不要盲目進場。