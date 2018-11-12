佐登-KY前三季獲利大增268% EPS 6.58元 第四季營運看旺

佐登 - KY(4190) 在大陸併店效益及產品銷售金額提高推波下，今年營運大躍進，第三季 EPS 為 2.1 元，累計前三季更較去年同期大增 268%，EPS 6.58 元，刷新歷史紀錄，10 月合併營收達 2.68 億元，年成長 28%，維持高檔表現，在新一波納新客活動「美麗保証班」接力開跑，及雙 11 光活動帶動「豬事順利」啟動下，第四季營運看增，EPS 估將超過 8 元。 第三季逢母親節後的傳統較淡季，但佐登第三季財報仍交出不俗成績，合併營收 7.79 億元，EPS 為 2.1 元，累計前三季營收 22.74 億元，稅後淨利為 3.84 億元，大幅成長 268%，EPS 6.58 元，刷新歷史紀錄，主要成長動力來自大陸併店效益及產品銷售金額提高。



另 10 月單月自結合併營收達 2.68 億元，較去年同期成長 28%，前 10 月自結累計合併營收為 25.42 億元，較去年同期成長 35%。10 月份營收維持 2.6 億以上之高檔水準，主要成長來自大陸龍血系列產品熱銷及兩岸新課程 6D 芭比纖體課程、好手氣舒筋 SPA 課程帶動回店率提高所致。



在台灣部份，佐登妮絲 30 周年慶活動期間，推出全新「好手氣舒筋 SPA」課程及多種新產品上市，帶動不錯的銷售成績外，多項保養特惠組搭配滿額送好禮的活動，大舉推升整體業績表現。此外，佐登妮絲國際 ODM 代工事業再傳捷報，10 月 2 日與美麗爾醫美機構簽約，合作開發醫美頂級抗老保養產品成功上市。



中國部分，佐登妮絲集團 10 月份起於廣州天河區開設第一家頂級醫美中心 - 佐登微爾，引進高階醫美儀器搭配專業 SPA 服務，整合生活美容與醫學美容，提供會員不同需求與服務，成功展開「新雙美」營運模式，每月業績貢獻約在 2~4 百萬人民幣。另外，佐登妮絲集團仍持續加盟店轉直營店的經營策略，載至 10 月底已有 308 家直營門市；347 家加盟門市。



展望第四季，佐登指出，新一波納新客活動「美麗保証班」接力開跑，針對時下年輕女孩，透過私人專屬的美麗教練，改善新會員膚質，養成定期回店保養的習慣，預估這波為期兩個月的納新客活動，將帶來 3,000 名來客人數，增加一成新會員數。此外，因應雙 11 光棍節，推出限定商品均一價 1111 元活動，及為迎接年終檔期，將啟動「豬事順利」活動，搭配全新肌因彈潤課程與新產品 BA-5 抗皺原液上市，第四季獲利可望再創亮眼成績。

