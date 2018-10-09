佐登-KY營收報喜 Q4看增3成 毛利率拚80%

佐登 - KY (4190-TW) 受惠週年慶檔期活動，9 月及第 3 季營收皆創歷史次高，累計前 9 月營收年增 36%，持續寫今年新高。法人預估，第 4 季受惠新產品推出，毛利率走揚，單季營收年增率可望超過 3 成，全年每股純益將翻倍至 6.5 元以上。

佐登 - KY 公布 9 月營收 3 億元，月增 23.39%、年增 27.59%，累計第 3 季營收 7.8 億元，季減 2.45%、年增 28.97%，單月及單季營收都寫下歷史次高，累計今年 1 至 9 月營收 22.74 億元，年增 36.19%，持續寫下今年新高。

佐登 - KY 受惠台灣及大陸推出新課程及新精油上市，及週年慶檔期帶動買氣，產品銷售及服務收入都明顯受惠，推升 9 月營收寫歷史次高，連帶激勵第 3 季同步寫下單季新高。

佐登 - KY 去年 3 月至今併店家數達 152 家，增幅達 3 成，併店綜效在今年 3 月開始顯現，從今年 3 月開始單月營收逐步走揚，單月營收年增率維持在 27 至 33% 左右。

展望第 4 季，法人指出，由於佐登 - KY 併購醫美中心，將導入現有旗下美容連鎖店會員，打算逐步邁進微整型醫美市場，預估單月營收可達千萬元人民幣，第 4 季營收可望受醫美中心挹注，持續走揚，全年營收有機會登 30 億元大關。

毛利率部分，估第 3 季毛利率已登上 80%，第 4 季新品推出後，全年毛利率有機會逼近 80%，每股純益將翻倍至 6.5 元以上。