〈新股快遞〉申萬宏源最快明年8月上市 成港股第12家A+H券商

申萬宏源 (000166-CN) 昨 (11) 日晚間發佈公告，董事會同意公司發行 H 股股票，並在港交所主板掛牌上市。業內人士估計，從董事會決議起至成功在港上市，流程大致需要 9-12 個月，申萬宏源最快可於 2019 年 8 月在香港掛牌，也有望成為第 12 家「A+H」上市券商。

截至今 (12) 日發稿，申萬宏源 A 股漲 0.45%，報人民幣 4.42 元。

申萬宏源本次發行方式為香港公開發行及國際配售，發行的 H 股股數不超過發行後公司總股本的 20%(超額配售權執行前)，並授予簿記管理人不超過上述發行的 H 股股數 15% 的超額配售權。

公告顯示，申萬巨集源集團於 11 月 10 日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於公司發行 H 股股票並在香港上市的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議批准。公司定於 11 月 28 日召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議相關議案。

申萬宏源集團本次發行並上市的相關決議有效期為該等決議經公司股東大會審議通過之日起 18 個月。公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行視窗完成本次發行並上市，具體發行時間將根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定。

申萬巨集源第三季報顯示，公司前 3 季營收人民幣 93.7 億元，年減 2.85%，在 36 家上市券商中排名第 6；淨利潤為人民幣 33.1 億元，年減 7.6%，同樣排名第 6。

此前，申萬宏源 (香港)(0218-HK) 經在香港上市，也是大陸最早到香港地區發展業務的中資證券機構之一。申萬宏源 (香港) 的控股公司是申萬宏源 (國際) 集團有限公司和 Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I。)Limited，兩者均為申萬宏源子公司。所以申萬宏源 (香港) 和申萬宏源同樣屬於「母子」關係，不是「A+H」股的性質。

截至目前，港交所「A+H」券商一共有 11 家，分別是中信證券、海通證券、國泰君安、中國銀河證券、中原證券、廣發證券、華泰證券、東方證券、光大證券、招商證券和中信建投。若申萬宏源集團成功赴港上市，將成為第 12 家「A+H」券商。

申萬宏源此次赴港上市募資將全部用於增加資本金、補充營運資金，推動境內外相關業務發展。截至今年上半年，申萬宏源的淨資本人民幣 584.38 億元，在上市券商中排名第 5。