傳取消遊戲業務推廣費 騰訊澄清：延後而已

據彭博引述騰訊 (0700-HK) 內部通告報導，由於中國對遊戲監管收緊，集團計劃下調遊戲業務的市場推廣預算，要求宣傳部高層控制部門的現金流。若該款遊戲未獲政府批核，需將尚未花費的資金回撥集團。部分發展成熟的遊戲，其品牌預算亦要減半。

消息導致昨 (8) 日遊戲股重挫，指尖悅動 (6860-HK) 洗倉式下跌 62.8% 報港幣 0.93 元，遊萊互動 (2022-HK) 更慘跌 68%，另一家遊戲開發商第七大道 (0797-HK) 也跌 10.5%。

但騰訊澄清，由於中國審批的問題，導致很多遊戲的上線時間押後，原先在某個時期需要做推廣的工作，亦因此而延後，但這筆錢並沒有取消，只是暫時向後移。

騰訊去年新上線遊戲超過 50 款，但今年上線的手遊大幅減少，全年或只有 10 多款，事件嚴重打擊騰訊今年第二季的業績。

騰訊高級副總裁馬曉軼近日回應指，遊戲業績下滑不是騰訊一家公司的問題，是全行業面臨的問題，新上線產品減少大大地影響業界。不過，馬曉軼強調，騰訊的投入不會改變，而遊戲業務未來還有很大的增長空間。

大陸遊戲產業近期受累於政府當局停止審批新遊戲，該產業年收入超過 300 億美元。騰訊將於下週三 (14 日) 公佈業績，市場預期騰訊由於遊戲的收入下降，第三季收入將僅上升 24%，將是逾 3 年來最低的增幅。

香港《文匯報》引述金利豐研究部執行董事黃德几表示，騰訊規模巨大，即使遊戲業務大減，長遠對公司的影響也可復元，但對一些專做遊戲的公司而言，困擾會相當大，例如昨 (8) 日大跌逾 6 成的指尖悅動和遊萊互動，其實負面因素一直存在，只是市場剛好在昨日引爆而已。

黃德几認為，目前在未知大陸的審批何時會回復正常下，手遊開發商的賺錢前景可謂相當渺茫，不建議投資人持有相關個股。

不過，他認為，大陸政府又不會完全抹殺掉整個產業，所以不相信會出現遊戲公司大量倒閉的情況，惟產業的高峰期肯定已一去不返，《王者榮耀》、《絕地求生》這 2 個遊戲已是行業「最後的風光」。