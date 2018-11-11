〈觀察〉挾龐大用戶基礎與社群優勢 LINE旅遊可望帶領相關業者營運高飛

LINE 近期宣布在台灣推出全新的「LINE 旅遊」，將於 11/28 日正式上線，結合各種不同類型的旅遊業者，打造一站式旅遊平台，與目前市面上的旅遊平台相較之下，LINE 最大的優勢便是其 2100 萬的用戶基礎。LINE 除能透過「LINE 旅遊」服務，發揮其他旅遊業者缺乏的社群平台優勢外，加入平台服務的旅遊業者，業績也可望順勢高飛。

繼今年 1 月推出「LINE 購物」服務後，LINE 近日宣布將再推出旅遊電商服務「LINE 旅遊」，仿效 LINE 購物集結各品牌與平台電商的模式，LINE 旅遊平台也同樣導入各類旅遊業者，首波合作的業者包括雄獅旅遊、KKday、Agoda 與 Tripresso，4 家業者各有各自擅長的旅遊預訂商品服務。

雄獅旅遊為其中唯一的傳統旅行社業者，提供 95 間航空公司的機票銷售服務；訂房網站 Agoda 提供全球數十萬間飯店、公寓與民宿等住宿選擇；深度旅遊體驗平台 KKday 提供逾 2 萬種旅遊行程與體驗；整合各大旅行社的團體旅遊一站式平台 Tripresso 旅遊咖，則是提供 30 間以上知名旅行社的 1 萬種旅遊行程。

除導入並整合各方旅遊業者的平台資源外，LINE 旅遊最大優勢在於其為擁有龐大用戶基礎的社群平台，為完整整合社群平台優勢，LINE 旅遊還提供用戶分享行程表的功能，開放用戶與旅伴共同編輯旅遊行程，讓用戶與 LINE 好友決定一同出遊後，可直接上平台下訂、付款，並共同編輯行程，達到單一平台一條龍包辦所有自由行所需元素的效果。

挾著 2100 萬用戶的龐大基礎，首波在 LINE 旅遊上線的合作業者，等同順勢坐享 LINE 建立起的社群平台優勢，KKday 就樂觀預估，待 LINE 旅遊上線後，業績可望成長 1 倍以上，而雄獅也看好其於既有溝通平台創造一條龍旅遊服務，所帶來的後續效益。

LINE 旅遊導入各方旅遊業者資源，並以自身社群優勢，完整整合社群基因，甚至每筆交易都提供 LINE Points 點數回饋，未來還將持續開拓新的旅遊產品類別，如機場接送、餐廳或旅遊保險商品等。隨著提供的旅遊商品越趨廣泛，加入的業者也隨之增加，LINE 旅遊茁壯成為國內數一數二的旅遊平台可說是指日可待，而參與其中的旅遊業者，營運也可望順勢高飛。