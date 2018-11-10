〈網家衝刺雙11〉前哨戰業績年增近8成 樂觀全檔期營收倍增至30億元

電商年度盛事雙 11 購物節今 (10) 日登場，網家 (8454-TW) 自今日起一連 5 天的活動力拚業績衝上 30 億元，較去年的 4 天檔期創造 15 億元的營收翻倍成長，網家總經理蔡凱文表示，日前展開的前哨戰業績已年增近 80%，對今年雙 11 業績相當樂觀。

蔡凱文指出，同業間「大家也都積極加入了」，而「不少線下實體通路也開始做這個購物節」，為雙 11 增添不少討論話題，樂觀看待整體零售市場還是會成長。

蔡凱文進一步說營，雙 11 前哨戰業績較去年同期大幅成長超過 70%，特別是手機類商品最熱銷，一天營業額就超過 1 億元，蘋果手機、小米都賣得很好，而不少商品組合都是當日上檔當日完銷。

除商品力提升，網家所屬的 Pi 拍錢包也響應活動積極備戰，網家說明，根據 Pi 拍錢包付款數據顯示， Pi 拍錢包用戶在 PChome 購物交易的平均單筆付款金額約 4200 元，且 Pi 拍錢包用戶於 PChome 付款超過 80% 使用者是綁定 Pi 信用卡進行支付，顯現 Pi 拍錢包信用卡卡友的高忠誠度。

針對會員，網家本次全面布局雙 11 超級優惠，透過「玉山 Pi 拍錢包信用卡」雙 11 當日刷 1 萬元，最高可享有 29.5% 的回饋。