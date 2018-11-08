63.5%網友將參與今年雙11 最關注蝦皮與PChome平台

資策會產業情報研究所 (MIC) 針對網友「雙 11 購物意向」進行調查，發現有 63.5% 網友計畫參與今年雙 11，較去年與前年增加 6.4% 和 18.6%，其中網友關注雙 11 資訊主要平台以蝦皮購物的 56.1% 位居首位，PChome 則以 43.9% 緊跟其後，皆反映平台至今宣傳成效顯著。

根據資策會 MIC 調查，高達 9 成 5 網友已留意或曾收到雙 11 相關宣傳訊息，其中以「平台寄發訊息」和「無意間注意到廣告」為網友接收宣傳與促銷訊息的主要管道。

資深產業分析師張筱祺表示，相較於去年多數網友屬於無意間注意到廣告，今年平台寄發訊息比例躍升第一，顯示各電商平台為衝高買氣，在宣傳力道以及活動籌劃上的積極表現。

根據該調查，今年電信與便利超商業者紛紛加入雙 11 購物戰，「寄杯咖啡」、「旅遊方案」與「電信方案」也成為部分網友的購買品項，顯示在虛實整合的新零售趨勢下，未來零售和數位服務相關業者都將積極投入戰局，將雙 11 打造為數位生活節。

資策會 MIC 發現，今年許多支付業者皆祭出特殊優惠吸引消費者使用，成為雙 11 助攻員，不過仍有 67.3% 網友表示對支付工具無特殊傾向。

對此，資深分析師張筱祺表示，消費者仍會同步考慮促銷、免運費等條件進行有利選擇，電商業者如何組成強大助攻聯盟同時祭出最優惠方案吸引消費者，會是雙 11 的決勝關鍵。