OPEC會議就在明日 油價空頭繼續肆虐

石油輸出國組織（OPEC）大會召開在即，國際油價跌入熊市，原油看空情緒暴漲。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至 11 月 6 日當周，WTI 原油期貨和期權凈多頭部位減少 18% 至 160291 手合約，創 2017 年 12 月以來新低。這一數據已是連續第九周下跌，亦創下有紀錄以來持續時間最長連跌。

與此同時，基金經理紛紛看空原油，沽空行為飆升 29% 至 2017 年 10 月以來最高水平。

在美國對伊朗石油制裁落地之後，市場正屏息以待 OPEC 的產量決定。

11 月 11 日周日，OPEC 將於在阿布扎比舉行的 OPEC + 石油會議上討論 2019 年的原油前景。為應對近期美國原油供應激增導致的石油庫存增加，OPEC 似乎有意探討新一輪原油減產計劃的可能性。

美國能源資訊署 EIA 周三公布的數據顯示，11 月 2 日當周，美國原油庫存與庫欣地區庫存均連續第七周上漲，汽油庫存也意外增加，原油產出再創歷史新高，上周原油產量達到創紀錄的 1160 萬桶 / 天。

不過值得注意的是，OPEC 今年的政策搖擺不定，曾在 6 月時討論增產 100 萬桶（實際可能為 70 萬桶）。此後，今年 10 月，OPEC 原油產量創 2016 年以來最高水平，俄羅斯產量達到 1140 萬桶 / 天，創蘇聯解體之後的最高水平。

整個 10 月，原油價格下跌超 10%，抵消了 8 月和 9 月的所有漲幅，這意味著 11 月初對伊朗原油制裁、委內瑞拉產量螺旋式下滑等因素，都沒能扛住油價下跌的大勢。時間來到 11 月，油價更是跌入熊市，美油甚至創下 34 年多來最長連跌期。

11 月 9 日周五，WTI 12 月原油期貨盤中跌破 60 美元 / 桶關口，自 10 月 3 日的四年高點 76.89 美元回落 21%，跌入熊市，最終收跌 0.79%，收報 60.19 美元 / 桶，收創今年 2 月以來新低，而且抹平今年全年漲幅。

布蘭特 1 月原油期貨盤中跌破 70 美元 / 桶關口，為 4 月 10 日以來首次，一度跌超 2%。布油自 10 月 3 日觸及四年高位 86.73 美元 / 桶以來，持續下跌，目前自高點回落約 20%，同樣跌入熊市。最終，布油收跌 0.47 美元，跌幅 0.67%，報 70.18 美元 / 桶。

儘管如此，法國巴黎銀行的大宗商品市場策略全球主管 Harry Tchilinguirian 仍舊懷疑，沙烏地阿拉伯可能無法彌補伊朗、委內瑞拉和利比亞的產油缺口，石油的需求會有季節性的增長，所以市場上仍有一些看漲因素。

『新聞來源／華爾街見聞』