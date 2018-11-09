燿華前3季虧轉盈 每股純益0.61元

蘋果供應鏈燿華 (2367-TW) 今 (9) 日公布第 3 季財報，稅後純益 2.33 億元，超越上半年獲利，每股純益 0.38 元，累計前 3 季稅後純益 3.78 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.61 元。
燿華今年大量切入蘋果 Air Pods 無線耳機軟硬結合板，蘋果預計明年第 1 季推出第 2 代產品，燿華已針對該產品少量交貨，造成 4 季整體營收預估趨保守，法人估將可能略低於去年同期 61.24 億元。
燿華第 3 季營收 53.17 億元，毛利率 14.86%，季增 3.9 個百分點，年減 1.08 個百分點，稅後純益為 2.33 億元，超越上半年獲利總和，季增 1.41 倍，年增 26.41%，每股純益 0.38 元。
累計前 3 季營收為 143.14 億元，毛利率為 13.16%，年增 1.07 個百分點，稅後純益 3.78 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.61 元。
燿華第 3 季毛利率 14.86%，季增 3.9 個百分點，年減 1.08 個百分點，主要是去年 9 月起對美系客戶新料號訂單開始放量出貨，帶動毛利率表現，不過今年對同一客戶出貨略有延遲。
燿華已公布 10 月營收為 18.41 億元，創史上第三高單月營收，月增 1.82%，年增率 1.59%，累計前 10 月營收 161.54 億元，年增 16.74%。