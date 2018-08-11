〈觀察〉蘋果供應鏈今年將再洗牌 燿華、嘉聯益地位又有大變化

7 月 PCB 產業開始進入旺季，蘋果供應鏈相關廠商營收動能加溫，只不過，各廠針對新款 iPhone 的 PCB 仍尚未大量出貨，今年告家對蘋果供貨的情形，將出現明顯洗牌，其中燿華 (2367-TW) 及嘉聯益 (6153-TW) 的生產取向與地位，改變最為重大。

燿華今年不再生產蘋果 iPhone 新機電池用軟硬結合板，反而是嘉聯益大手筆投入百億元資金在桃園觀音設新生產線，生產液晶材料 (LCP) 軟板天線，觀音新廠包含 LCP 軟板天線或傳統軟板，皆以供應蘋果為主，等於是蘋果的專用廠。

燿華今年則轉向專攻蘋果無線藍牙耳機 AirPods ，燿華的動作也代表看好此產品商機，將與華通 (2313-TW) 分食訂單；而燿華的考量除產能配置，主要還是看好 AirPods 市場的高速成長潛能，且該產品今年又有改版，訂單預期將有較佳的利潤空間。

燿華強調，今年不做蘋果 iPhone 電源用軟硬結板，但在蘋果筆電、平板等產品電池用軟硬結合板，仍持續維持供應商的地位；至於原有生產蘋果 iPhone 電源用軟硬結板，市場認為該訂單並非流向日、韓 PCB 廠，而是流向欣興 (3037-TW)，但消息未獲欣興方面證實。

至於嘉聯益，則大資金開發蘋果手機用 LCP 基材軟板天線，今年正式與日本村田製作所產品較量，外資圈看好村田製作所將取得蘋果 70% LCP 軟板天線訂單，嘉聯益取得 30%， 對嘉聯益而言，手機將走向 5G 高頻、高速傳輸，NFC、Wi-Fi、GPS 等通訊模組對 LCP 軟板天線需求更加殷切，也是嘉聯益擴廠的另一層思考，可藉此取得更多 LCP 軟板天線訂單提升市占率。

尤其是嘉聯益投入觀音新廠，獲蘋果在資金、設備上的奧援，降低嘉聯益本身成本負擔，更進一步加化生產競爭力，對嘉聯益而言將是正面的助力。