亞弘電出貨由高峰下滑 10月營收3.19億元 月減17%

亞弘電 (6201-TW) 今年出貨在 9 月達到高峰，今 (9) 日公布 10 月營收仍站穩 3 億元大關，達 3.19 億元，是下半年以來連續 3 個月營收站上 3 億元，月減 17.07%，年增 10.88%，累計 1-10 月營收為 28.27 億元，年增 13.01%。

由亞弘電接單狀況顯示，接下來營收將進入出貨淡季，最快明年首季會有較明顯的營收表現。

亞弘電音訊產品已占營收 50% ，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，逐步發揮效益，前 3 季稅後純益 1.43 億元，每股純益 1.6 元。法人估，亞弘電今年全年本業，力拚每股純益 2 元水準，另加上第 4 季處分在台中市資產的業外挹注入帳，貢獻每股純益約 1 元，估全年每股純益將達 3 元水準。

亞弘電今日並正式公布最新財報，第 3 季營收 10.19 億元，毛利率 18.82%，季增 1.87 個百分點，年增 0.14 個百分點，稅後純益 7141 萬元，季增 45.33%，年增 39.85%，每股純益 0.8 元，累計前 3 季營收 25.08 億元，毛利率 17.82%，年減 1.8 個百分點，稅後純益為 1.43 億元，年增 29.45%，每股純益 1.6 元。

亞弘電 3 大營運主軸包含烹飪小家電、健康清淨小家電及音訊產品，產品以歐美代工訂單為主；公司先前將高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣，降低成本，挹注營運效益提升。

亞弘電今年下半年進入銷售旺季，在生產規模提升及控制成本下，第 3 季毛利率向上提升到 18.82%，目前電子音訊產品已占亞弘電營收的 50%，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，將逐步顯現其效益。

目前，亞弘電營收包括音訊產品 50%，烹飪、料理小家電 20-35%，其餘是環境清淨小家電產品等。