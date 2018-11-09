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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
※來源：台灣櫃檯買賣中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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8489    三貝德       -     142.50  -15.50      650      346    1,352    1,006
8431    匯鑽科       -      46.10   -5.10      403      403    3,285    2,882
5201    凱衛         -      25.40   -2.80      359      279      292       13
4131    晶宇         -       7.74   -0.86       61       46       49        3
5314    世紀         -       4.10   -0.45        1        1        1        0
6167    久正         +       7.13    0.64    1,405      696    1,301      605
8071    能率網通     +      11.85    1.05      387      236    1,054      818
4714    永捷         +      12.80    1.15    1,422      462    1,943    1,481
5202    力新         +      19.00    1.70       23        1       12       11
6227    茂綸         +      22.00    2.00    1,630    1,223    1,349      126
8934    衡平         +      41.80    3.80        1        1        1        0
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