中國企業欠債用「肉償」 肉商拿火腿抵債 股價還直奔漲停

隨著越來越多中國企業陷入債務危機，企業償債的手法也是五花八門，網路上流傳最新的「肉償」，別想歪，豬肉生產商雛鷹農牧因為受豬瘟疫情影響無法兌付債務，決定拿出火腿和肉製品來抵債，消息一出今日股價更衝上漲停。

雛鷹農牧在昨晚貼出公告，指受中國近來盛行的「非洲豬瘟」疫區封鎖、禁運等因素影響，公司的生豬等相關產品短時間內難以變現，為了活化庫存、緩解公司目前現金流緊張的情況，決定就公司現有債務調整支付方式，本金還是以貨幣資金方式延期支付，至於利息部分，主要以公司火腿、生態肉禮盒等產品支付，債務範圍包括公司現有所有債務。

不過這項方案只是初步方案，目前還和各債權人協商，涉及本息總金額為人民幣 2.71 億元。有趣的是，這項消息傳出後，帶動雛鷹農牧的股價今日一路衝高，更在接近上午 11 點左右漲停鎖死，最終收報 1.91 元，漲 0.17 元或 9.77%。

圖自新浪財經

隨著中國經濟持續趨緩，加上民營企業紛紛面臨在融資壓力，近期中國企業違約事件層出不窮，「肉償」也早不是新鮮事，2015 年曾發生債券違約的雨潤集團，據傳也曾經以火腿腸抵債。

新加坡銀行固定收益研究主管 Judy Kwok-Cheung 表示，「從債務償付上來講，這種方式通常是不被接受的」，上述案例也說明中國中小企業的流動性壓力仍在上升。