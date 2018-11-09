銀行股砸盤拖累滬指跌1.4% 日線五連跌後進還是退？

11月9日，滬深兩市早盤雙雙低開，巨無霸銀行板塊早盤開局便跳水，保險、石油等權重股集體低迷拖累指數;午後，在通信、券商大幅回落及有色板塊進一步下殺的帶動下，滬指和深成指由漲轉跌，滬指跌1.3%失守2600點，創業板指跌幅擴大。整體來看，中小盤股活躍，題材股仍表現活躍，創投、超跌股、5G概念相繼走強，兩市漲停個股超50隻，市場對熱點板塊的炒作氛圍比較濃厚。

截止收盤，滬指收報2598.87點，跌1.39%，成交額1213億；深成指收報7648.55點，跌0.64%，成交額1530億；創業板收報1322.83點，跌0.51%，成交額432億。

今日北上資金淨流入3.84億元，其中，滬股通淨流入0.82億元，深股通淨流入3.02億。

從盤面上看，創投、造紙、5G、電子發票、數字中國、ST板塊等板塊領漲;銀行、黃金、海南、油改、有色、機場航運等板塊領跌。

藍籌股拖累滬指下行 中小盤股依舊活躍

今日指數跳空低開後走弱，尤其是銀行股引領的上證50的走低使得指數連續橫盤後迎來調整，滬指反復回踩2600點。巨無霸銀行板塊早盤開局跳水，保險、石油等集體低迷拖累指數，上海銀行(601229-CN)大跌5%，招商銀行(600036-CN)跌逾4%，農業銀行(601288-CN)、建設銀行(601939-CN)、工商銀行(601398-CN)、平安銀行(000002-CN)等均跌近4%，中國平安(601318-CN)、中國太保(601601-CN)、新華保險(601336-CN)均跌逾2%;黃金板塊領跌，高位崩盤個股也不在少數，天業通聯(002459-CN)跌停，殼資源中的綠庭投資(600695-CN)、德新交運(603032-CN)高位長陰見頂迹象明顯。

不過，值得註意的是，儘管藍籌股拖累滬指，大盤存在繼續回調需求，但個股依舊表現活躍，創投概念依然是資金關註的焦點，概念股持續活躍再現漲停潮，市北高新(600604-CN)、東湖高新(600133-CN)、上海三毛(600689-CN)等10逾股漲停;此外，通信部長表示5G處於商用部署關鍵期，5G目標頻段基本明確，發牌時點或大幅提前的預期刺激，5G及通信設備板塊逆勢大漲，移為通信(300590-CN)、春興精工(002547-CN)強勢漲停，使得創業板指數相對抗跌。

政策不斷利好 中短期強調穩增長穩預期

近期高層不斷釋放利好刺激，中央要求堅持穩中求進工作總基調，保持宏觀政策連續性穩定性，加強了預調微調，提高政策協同性，更大力度的減稅降費。從宏觀經濟層面，十月進出口數據遠超預期，經濟有穩定向好的預期，有利於股市中長期健康發;各方資金持續看好A股市場的中長期發展。昨天盤後關於資本市場的消息面眾多，幾方面消息都強調了穩定預期，這個對於穩定市場信心有重大幫助。而且，證監會副主席方星海表示，正在評估擴大H股“全流通”試點企業具體方案，“滬倫通”有望於年内推出，擴大開放，不斷引進境外長期資金和機構投資者。郭樹清也表示三年後實現銀行貸款一半給民企，實際上這是貫徹和落實解決民營企業融資難的具體措施，對民營企業是利好。

但今天公佈10月CPI同比增長2.5%與預期值和前值持平，同比漲幅保持在過去8個月來的高位，而10月PPI同比3.3%，與預期持平，低於前值3.6%，創下過去8個月以來新低，對此，市場分析認為全球需求趨弱背景下，結合基數因素來看，穩增長政策中短期或較難改變PPI同比下行趨勢。今日恐慌情緒也向整個盤面傳導，高位崩盤個股不在少數，此外隨著妖王高位分歧加大，也預示著本輪瘋狂的題材炒作可能進入了高風險階段。

大盤縮量五連跌 短期仍有回調趨勢

本週市場總體持續震蕩，在連續四天的橫盤整理之後，今日大盤以跳空形態向下突破，短線回調壓力加大，市場面臨一個再次尋覓市場底的過程。板塊調整過程中輪動較快，而且指數缺乏持續上漲動能，尤其是前期上漲主力大金融板塊的調整使得指數進一步承壓，而隨後接力上漲的板塊併沒有對形成明顯的帶動作用，資金也主要集中流向於一些有政策利好的熱點板塊，經過一段時間集中炒作之後，若後續缺少持續的政策及資金配合，相關板塊也可能會有所降溫。繼妖股恒立實業(000622-CN)被二次監管之後，監管層頂著輿論壓力也要出手監管，這也提醒投資者對於近期的過氣熱點和非持續熱點不要隨便參與了。畢竟現在所謂的強勢票龍頭股都是一字板加速，而後排分化嚴重，所以節奏一旦踏錯就是一碗大面，投資者應避免高位激進接盤。

總之，經過上週的上漲，本週以來連續滬指五連跌後使得市場情緒再度受到打壓，風險偏好有所下降，市場不僅存在技術形態的修復壓力，同時也存在投資者心理波動的重大預期。但目前大環境看有利於A股企穩，市場整體處於一個政策維穩之後的市場底部確認，上方面臨缺口壓力，下方也有支撐的階段，加上近期政策面比較積極，大盤不太具備再次重挫的條件。隨著前期的熱點題材炒作進入尾聲，上方獲利盤存在出逃的需求，市場反復震蕩或將是下週主調。