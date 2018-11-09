經濟放緩看博彩業？永利澳門區展望不佳 股價雙位數下跌

在賭場及酒店營運商永利 Wynn (WYNN-US) 集團執行長 Matthew Maddox 週四 (8 日) 的負面言論下，認為澳門地區出現「經濟放緩」，特別是來自高端階層客戶，股價週四收盤下挫 13.13% 以 99.02 美元作收。

Wynn 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

儘管 Maddox 表示在中國為期 7 天的黃金週假期期間，業績非常強勁，但自那時起，出席人數在工作日一直不太起色，而週末也沒有多好。他提道，「所以我們在黃金週之後看到的情況是一直在放緩，特別是在高端階層的業務、中高端階層、高級老虎機、和 VIP」。

對於度假巨頭來說，這可能是個不利之處，因為它從高端產品中獲得了「絕大部分」的稅前收益。Maddox 表示，「我們一直專注於我們的高端業務，而我們始終會這樣。雖然在澳門這區塊會是第一個放緩，但在經濟擴張時也會是第一個開始成長的」。

雖然澳門的減速對於永利 Wynn 較不利，但 Maddox 在電話會議表示，全球高端市場似乎出現減緩，新加坡和拉斯維加斯的表現也較差。

Nomura Instinet 分析師 Harry Curtis 表示，管理層試圖將這種低於預期的趨勢解釋為失去信心，特別是在高端玩家中。

雖然同意此看法，但認為永利「應提供一些歷史性的觀點：在經濟放緩的市場中，玩家還是會繼續訪問賭場，但他們的支出及賭注會下降」。這代表 Curtis 認為，永利應只會在賭博部份放緩，但酒店其他業務應不會有太大影響。

對中國經濟放緩以及抑制北京債務推動的增長擔憂，都導致該國金融市場急劇下滑。人們擔心經濟增長下滑是否會影響賭博業。

去年，上海綜合指數下跌了 22.8%，是全球指數中表現最差的表現之一。一些分析人士認為，北京和華盛頓之間貿易關係的任何改善都有助於中國經濟和永利在澳門的表現。