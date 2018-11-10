〈鉅亨看世界〉老年勞工魅力增

青少年在課餘時間去速食店打工，曾經是美國人常見的生活日常，不過就像這個時代的其他事物，轉變一直在發生。

據《彭博社》報導，愈來愈多的速食店，現在已經很難由青少年或年輕打工族募足人力，於是他們轉向老年人，補充經營上所需要的人力。

這些餐館將招聘的目標，轉為教堂與其他老人常去的場合。他們在 AARP(美國退休人員協會) 的網站上投放廣告，這是個由 50 歲以上美國人組成的非營利組織。

時代趨勢造成改變

兩個重要的趨勢，促成了這樣的改變。首先，現在勞動力市場緊張，速食業很難由傳統的勞力市場取得所需的員工；其次，人們愈來愈長壽，但是退休金卻變少，人們需要兼職以補充微薄的收入。

人們比過去更為長壽健康 (圖: AFP)

根據美國勞工統計局的數據，2014 年至 2024 年間，65 至 74 歲的美國工作人口預計將增長 4.5%，而 16 至 24 歲的人口預計將減少 1.4%。這是個很明確的方向，讓速食店知道該往何處去找需要的人力。

Walmart 過去多年以來，一直在招聘年齡較大的員工，也是在因應時代的變化。

退休族願意用工作豐富生活

在 20 世紀最後 30 年，55 歲及以上的勞工數量在勞動力比例所占最低，但自 2003 年之後，這就不再是比例最少的一群人。

現年 63 歲的 Stevenson Williams 原本是退休的建築工人，從未從事餐飲工作，但他大約從 4 年前開始的清潔和洗碗工作，現在在南卡羅萊納州管理著一家 Church’s Chicken，負責 13 名員工。

他表示，退休生活不必急著起床、沒有打卡，讓他度過一段有趣的時光。但在工作一輩子之後，那讓自己覺得老得很快，他反而更喜歡現在工作的氛圍，喜歡繼續與人互動。

老年勞工更具社交技能

招聘老年人對速食業者來說，也是個很好的選擇。在運輸和原材料成本上升的壓力下，速食業的薪資難以吸引年輕人，但以時薪 9.81 美元的工作來說，老年人比較不會排斥。

來自 Calibrate Coaching 的 James Gray 表示，老年人不會想要升職，或者想賺大錢，讓這對雙方都是更為實惠的交易。

美國退休者協會網站 (圖擷取自官網)

此外，老年人通常比在網上長大的孩子，擁有更豐富的社交技能，不會被現實世界的互動困擾。

在 Church's Chicken，Williams 指導他的年輕同事了解工作場所的禮儀，必須要指導他們這是工作，不是街頭日常，要尊重別人。

財務上更有利企業

從財務角度來看，企業聘用年齡較大的勞工，比尋找青少年更有意義。企業可以受益勞工的社會經驗，而且無需為此付出更多。

Honey Baked Ham Co. 近期忙於尋找合適的人手，以幫助填補今年感恩節和聖誕節的 12000 個季節性工作，他們就以教堂和老人院為目標。這家店連鎖店表示，在勞動力緊張的情況下，年長的美國人已經成為公司重要的組成部分。

67 歲的退休教師 Toni Vartanian-Heifner，目前在一家蜂蜜烤火腿餐廳做兼職。她每天工作 4-5 個小時，每小時只賺 10 美元，但食物可以享受 50% 的折扣，對她來說已經足夠。她說，她尤其喜歡在工作上的社交部分，預計至少還會再工作 5 年。