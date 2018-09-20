馬雲：退休不等於離開 經濟形勢複雜助企業推進

阿里巴巴董事局主席馬雲今 (20) 日在達沃斯論壇期間，談論到退休以及挑選接班人的問題，同時發表了對經濟形勢的看法。

馬雲表示，退休後仍會像關心孩子一樣關注阿里巴巴，他認為作為公司創始人就像為人父母，必須讓孩子經歷社會的考驗，父母仍會在旁，但必須放手讓孩子作決定。

馬雲稱，「我退休不等於離開阿里巴巴，只要需要，我隨時都在，但不會去做 CEO 或董事長該做的事。」

此外，他為挑選接班人已準備多年。從發現、培養到訓練人才，他認為阿里巴巴最成功的並非其商業模式，而是在於人才培育以及組織建設。

馬雲並稱，與第一代阿里領導人相比，張勇這一代更具備系統化思考以及強韌的知識結構，對於公司規模擴展將更有助益。

他透露，自己花了幾年時間才說服張勇出任阿里巴巴董事局主席，對於張勇的答應感到非常感動。

馬雲更談論起當前國內的經濟形勢，他表示，過去二十幾年中國的經濟形勢少不了錯綜複雜，這是一個常態。經濟形勢不好的時候正是企業加速發展的機會，容易產生了不起的公司，經歷過打擊的企業才會建立起強大的組織體質。

馬雲認為，當今企業面臨著多重挑戰，從技術的變革、中美貿易衝突，到各種外部競爭，經濟形勢不好的時間會比大家想像中還長，然而永遠都要抱持著就算明天不好，我也得活下去的自信。