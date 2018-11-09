禁止「刺頭」記者進入白宮 川普和CNN徹底撕破臉了！

川普與「假新聞」CNN 的交鋒日趨白熱化：在來了一波正面硬懟之後，白宮又祭出了一記絕招：立入禁止！

美東時間 11 月 7 日周三晚間，此前在中期選舉結束後的新聞發布會上遭川普怒斥的 CNN「刺頭」記者 Jim Acosta 發布推特稱，「我剛剛被禁止進入白宮了。特勤局告訴我，我現在不能進入白宮會場參加 8 點的新聞發布會。」

這一推特前腳剛發布兩分鐘，白宮後腳就跟上了一份聲明：是的，有一位記者的白宮媒體證已被暫停使用，但這是因為他在新聞發布會期間對一位白宮女性實習生行為不檢。

白宮新聞發言人桑德斯同樣在推特上表示，

川普相信新聞自由，期待也歡迎媒體向他和他的政府提出尖銳問題。然而，我們決不能容忍一個記者將手放在一位只是為了完成白宮實習工作的年輕女性身上。這種行為是絕對不能接受的。

對於這位記者的同僚們而言，不給他們提問的機會也是完全缺乏尊重的表現。在美國總統歷史上，川普已經是給媒體最多機會的一屆總統了。

與 CNN 的斷言相反，沒有什麼比總統今天舉行的發布會更能體現他支持新聞自由的了。總統在一個半小時之內回答了來自 35 位不同記者的 68 個問題，其中還包括 CNN 這位記者的幾個問題。儘管如此，CNN 仍在抨擊總統反對新聞自由。

事實上，CNN 為其雇員的行為感到自豪的行為不僅很噁心，更體現出他們對白宮所有人，包括年輕女性在內的極大不尊重。

由此，白宮已暫停相關記者的媒體通行證，直至另行通知為止。

值得注意的是，桑德斯聲明中並未提及 Acosta 的名字，但顯然雙方對「這位記者」的真實身份都心知肚明。Acosta 立即給出回應：「這是個謊言」。

路透社記者 Jeff Mason 隨後也站出來為 Acosta 說話：

在今天的新聞發布會上，我就坐在科斯塔旁邊。我並沒有看到他向白宮所聲稱的那樣「把手放在年輕的實習生身上」。女性實習生過來拿麥克風，而他沒有放手，僅此而已。下面這幾張路透社的照片準確描述了一切。

這一事件也在網路上持續引發關注，影音和動圖都陸續流出。

圖源網路

科斯塔所屬的 CNN 則在一份聲明中稱，取消 Acosta 的媒體證是對他在今天的新聞發布會上提出具有挑戰性的問題所進行的報復行為。CNN 還認為，桑德斯對 Acosta 進行了不實指控，並列舉了一個從未發生過的事件。

白宮記者協會的態度也很明確——「強烈反對川普政府以特勤局的證明文件作為工具來懲罰一名與白宮關繫緊張的記者。」

據《環球時報》，Acosta 在周三下午的白宮記者會上對川普拋出兩個尖銳問題，先是詢問川普為何在難民問題上撒謊，之後又問川普現在是否擔心「通俄門」調查。

這些問題後也令川普惱怒了起來。他起初是儘量還維持着風度，面帶着不是禮貌的微笑地讓這個記者管好自己家的 CNN，少對他的工作說三道四，這樣大家都能有好日子過。

但當對方拒絕停止提問並堅持詢問「通俄門」相關內容時，川普直接來了一句：夠了，把你的麥克風放下。

Acosta 仍舊不屈不撓握住麥克風不鬆手，於是川普當場爆發：「CNN 應該為有你這樣的記者而感到恥辱，你是個粗魯可怕的人…… 當你們報導假新聞的時候，你們就是人民的公敵。」

川普的怒斥一度令場面幾乎失控，更是令 CNN 的一位主播震驚到感嘆：「我從來沒見過一位美國總統這麼對待一個記者。」

《環球時報》稱，CNN 方面更是很快發布了聲明，說川普對於媒體的持續攻擊是「危險」和「不美國」的，並要求川普保護媒體的自由和建立在報導自由上的美國民主。