搶攻韓流商機 台灣大MyMusic再度取得南韓歌謠盛典MMA台灣獨家直播權

搶攻韓流商機，台灣大 (3045)MyMusic 今(5) 日宣布再度成功取得南韓樂壇年度盛事《Melon Music Awards 2018 (2018MMA)》在台官方合作授權，為台灣唯一直播單位。MyMusic 表示，去年首度取得 2017MMA 台灣官方直播權，帶動 MyMusic 衝上 iOS APP Store 熱搜榜，並在 iOS、Android APP 熱門下載雙榜單分別取得冠亞軍的好成績。2017MMA 直播當天 MyMusic APP 更創下單日下載量成長 4 倍以上的紀錄，直播累積觀看人次超過 11 萬，並在人氣天團「BTS 防彈少年團」登台時衝上直播流量高峰，熱門程度不言可喻。適逢 MMA 迎接十周年，MyMusic 也看好今年 2018MMA 直播將再創一波收視熱潮。



台灣大指出，即日起至 13 日前只要成為 MyMusic 新付費會員、或收聽指定歌單，登記後就有機會抽中 2018MMA 雙人門票（共 20 組）。



台灣大第三季稅後淨利 32.7 億元，每股盈餘 (EPS) 1.21 元；今年前三季稅後淨利 105.5 億元，每股盈餘 3.88 元，財測達成率 78%；日前台灣大總經理鄭俊卿在法說會上曾表示，明年業務成長主要將來自雲端、物聯網、ICT 業務等 3 項成長動能。