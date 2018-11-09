默默大賺的電商平台 東森購物前10月獲利年增超過7成

東森 (2614-TW) 轉投資金雞母東森購物今 (9) 日公布 10 月合併營收為 13.3 億元，年增 24.6%；前 10 月合併營收來到 132 億元，年增 17%，稅後純益 4.71 億元，年增幅更高達 74%，每股純益 (EPS)4.62 元，東森購物表示，全年獲利將優於去年創新高，未來面對海外市場還會有更多布局計劃。

隨著第 4 季傳統旺季報到，東森購物預期今年雙 11 購物節營收有望倍增，法人樂觀看待，全年東森購物可望賺超過半個股本，而東森購物內部已設定 2020 年挑戰 EPS 達 7-8 元的目標。

東森購物進一步說明，電商盛事雙十一來臨前，為達業績雙倍成長砸下重本，在國慶節的前哨戰 10 月 8 日舉辦暖身特別日，祭出 LINE Points 點數回饋，再配合刷卡金回饋、東森幣回饋等活動，單日營收衝上 1.2 億元，是東森購物網開站 15 年以來單日業績新高，顯示營運成長動能強勁。

東森購物董事長王令麟表示，力拚 2020 年挑戰 7-8 元，一但目標達成將是掛牌的好時機，目標在香港上市，不過仍要視當時內外在環境，再做決定。

王令麟總裁日前宣布東森全集團自 9 月起調薪，除了有優渥的考核和業務獎金，為照顧基層員工視表現給予調薪，調幅最高 5%，受惠員工超過 50%；而東森購物電話行銷團隊因前季業績達標，共有 206 人獲得「頂級五星級釜山 SPA 千萬遊艇五日」旅遊獎勵，其中業績最高超過 300 萬元者更是獲得雙人獎，可免費攜伴參加五天四夜的頂級行程。