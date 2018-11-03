〈觀察〉三大電商集團擬定全新作戰攻略 三套版本各有千秋

在資訊高度透明的狀況下，不僅實體店受電商衝擊，就連電商之間競爭也相當激烈，導致獲利表現則是幾家歡樂幾家愁，為找尋新藍海，各家業者都在思考如何走出自己的路，可觀察到，國內三大電商集團已擬定完全不同的作戰策略，富邦媒 (8454-TW) 大打內需牌，東森購物積極併購國外業者打跨境牌，而網家 (8044-TW) 瞄準新南向商機，定位為服務型的利基型電商，已可預見，進入 2019 年後，電商集團發展方向分歧將越來越明朗。

網家董事長詹宏志日前曾指出，東南亞市場近年來已見到中國網路巨頭的代理人激烈競爭，台灣業者難以和「巨人」硬碰硬。

然而，網家若是加入新南向戰場，並非完全沒有機會，台灣電商市場規模達 300 億美元，全球排名第 9，超越東南亞電商市場的總和。

網家認為，和中國業者打資本戰雖沒有勝算，卻可以透過台灣成熟市場的經營經驗，並善用東南亞、東北亞的中樞點的地緣優勢，串連起全世界的優質商品在東南亞以服務型定位，搶下一席之地。

東森同樣是瞄準海外版圖，但主要將眼光朝向中國市場，因此，今年以來積極透過併購來快速擴張通路，5 月中完成併購的美妝跨境電商草莓網，是擁有超過 800 個品牌的垂直美妝網站，可藉此平台將東森自創品牌的保健食品和美妝品，以及代理商品銷往全球，同時，草莓網還具有在京東、天貓等上架的優勢，也可藉其將觸角快速擴及龐大中國內需市場。

不同於網家和東森，富邦媒總經理林啟峰反而將重心放在台灣市場，對於海外擴張，他認為，國外法規一旦調整，很容易一下子就被市場淘汰，特別是美中貿易戰下，各國重啟雙邊談判的狀況恐使台灣被邊緣化，因此在台灣擴大市占，穩穩賺是目前富邦媒的重點策略。

為了持續強化市占，富邦媒訂下 3 年短鏈計畫，除了年底前要在台南找到合適的據點開始建置旗下第二座自動化物流中心，作為南部配送的「航空母艦」，各地衛星倉也將陸續開出，目標要完成建置 20-30 個衛星倉，屆時可望再為業績帶來 20-30% 的成長幅度。

整體來看，國內三大電商集團均已擬定未來的發展方向，而各家的規畫顯然差異極大，究竟哪一種策略最有成長機會，預料在明年就會逐漸明朗。