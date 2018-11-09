統計局：食品價格由漲轉降是CPI漲幅環比回落的主要原因

國家統計局今天發佈了2018年10月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據。對此，國家統計局城市司高級統計師繩國慶進行了解讀。

一、CPI環比漲幅有所回落，同比漲幅與上月相同

從環比看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，食品價格下降0.3%，影響CPI下降約0.05個百分點;非食品價格上漲0.3%，影響CPI上漲約0.24個百分點。食品價格由漲轉降是CPI漲幅回落的主要原因。在食品中，秋菜、冬儲菜集中上市，鮮菜價格下降3.5%;氣溫轉涼，蛋雞產能提高，雞蛋價格下降4.0%。上述兩項合計影響CPI下降約0.12個百分點。肉類消費需求增加，豬肉、牛肉和羊肉價格分别上漲1.0%、1.1%和1.8%;鮮果市場供應偏緊，價格上漲1.9%。上述四項合計影響CPI上漲約0.07個百分點。在非食品中，汽油、柴油、煤和液化石油氣等能源價格分别上漲4.2%、4.7%、2.9%和1.8%，四項合計影響CPI上漲約0.12個百分點;衣著價格上漲0.8%，影響CPI上漲約0.06個百分點;飛機票和旅遊價格分别下降7.2%和0.9%，合計影響CPI下降約0.04個百分點。

從同比看，CPI上漲2.5%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲3.3%，影響CPI上漲約0.64個百分點;非食品價格上漲2.4%，影響CPI上漲約1.90個百分點。在食品中，鮮果、鮮菜和雞蛋價格分别上漲11.5%、10.1%和7.8%，三項合計影響CPI上漲約0.47個百分點;牛肉、羊肉和禽肉價格分别上漲4.5%、9.9%和4.3%，三項合計影響CPI上漲約0.10個百分點;豬肉價格下降1.3%，降幅連續第5個月收窄。在非食品中，居住價格上漲2.5%，影響CPI上漲約0.55個百分點;教育服務和醫療保健價格分别上漲3.2%和2.6%，合計影響CPI上漲約0.43個百分點; 汽油和柴油價格分别上漲22.5%和25.0%，合計影響CPI上漲約0.44個百分點。據測算，在10月份2.5%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.3個百分點，新漲價影響約為2.2個百分點。

二、PPI環比和同比漲幅均有回落

從環比看，PPI上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲0.6%，生活資料價格與上月持平。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有27個，持平的有8個，下降的有5個。在主要行業中，漲幅回落的有石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲3.1%，比上月回落0.9個百分點;化學原料和化學製品製造業，上漲0.9%，回落0.1個百分點。漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲6.3%，擴大2.5個百分點;煤炭開採和洗選業，上漲1.1%，擴大0.6個百分點;有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲0.5%，擴大0.2個百分點;非金屬礦物製品業，上漲0.7%，擴大0.1個百分點。由漲轉降的有化學纖維製造業，下降0.3%。此外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格與上月持平。

從同比看，PPI上漲3.3%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，生產資料價格上漲4.2%，生活資料價格上漲0.7%。在主要行業中，漲幅回落的有化學原料和化學製品製造業，上漲6.1%，比上月回落0.9個百分點;非金屬礦物製品業，上漲7.3%，回落0.8個百分點;黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲6.9%，回落0.3個百分點;石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲24.0%，回落0.1個百分點。漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲42.8%，擴大1.6個百分點。降幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，下降2.6%，擴大0.9個百分點。據測算，在10月份3.3%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.2個百分點，新漲價影響約為2.1個百分點。